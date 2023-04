Qué hacer si no puedes pagar la hipoteca: las cinco alternativas recomendadas por los expertos

Tras las consecutivas subidas de los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE), con previsión de que se materialicen nuevas subidas en los próximos meses para contener la inflación, el euríbor se ha disparado. El principal índice de referencia hipotecario en España superaba la barrera del 3%, lo que tenía consecuencias directas en aquellas personas con una hipoteca a tipo variable. Ante una situación de incertidumbre económica como la actual, los hogares deben hacer frente a unas cuotas más elevadas, con la consecutiva pérdida de poder adquisitivo, lo que puede generar serias dificultades.

Pero, ¿qué sucede si no se puede hacer frente a la cuota hipotecaria? ¿Qué opciones tienen los consumidores? Cuando firmamos un préstamo para la compra de una vivienda, "no tenemos garantizados al 100% nuestros ingresos para todo el periodo de amortización del préstamo", explican los expertos del comparador financiero iAhorro. De tal manera que, en caso de crisis financiera u otra circunstancia, puede que no se pueda hacer frente al pago de la hipoteca.

Cuáles son las alternativas

En esta situación, cabe recordar que todas las entidades bancarias tienen responsabilidades con sus clientes y deben establecer soluciones para aquellos clientes que no pueden afrontar los pagos, tal y como se contempla en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, que recoge medidas para la protección de deudores hipotecarios sin recursos.

En este sentido, como recoge iAhorro, existen diferentes alternativas:

Negociar con la entidad.

Vender la vivienda.

Dación en pago.

Utilizar el código de buenas prácticas modificado por el Ejecutivo.

Seguro de protección

Con la reforma de la Ley Hipotecaria en 2019, el proceso de ejecución de la hipoteca o desahucio puede empezar después de 12 cuotas impagadas de la hipoteca, "siempre que el préstamo esté en su primera mitad de vida".

Negociar primero con el banco

Ante el riesgo de impago, el primer paso será acudir al banco para tratar de llegar a un acuerdo. Existe la posibilidad de solicitar "una carencia total o parcial de la hipoteca" para abonar las cuotas o únicamente pagar los intereses durante un tiempo concreto. Otra opción es acordar la ampliación del plazo de amortización. "Con esto conseguimos que la cuota sea menor, aunque acabaremos pagando más intereses en el cómputo total del préstamo".

Solicitar la dación o adherirse al código

La dación del pago es un proceso por el que "entregamos al banco la vivienda de forma voluntaria para saldar la deuda". De esta manera, "la entidad no recurrirá ni a los avales ni a otros de nuestros bienes para terminar de completar el pago".

Por su parte, el Código de Buenas Prácticas Bancarias es un conjunto de principios a través de los cuales "una entidad acepta reestructurar la deuda de un propietario que se encuentre en una situación vulnerable".

Vender la vivienda, última opción

La última alternativa si la entidad no está dispuesta a hacer una concesión es vender el inmueble y pagar al banco con el dinero recibido.

Sin embargo, aclaran los expertos, "será complicado que otra entidad nos conceda una hipoteca, puesto que en nuestro historial crediticio verá que hemos dejado de pagar una hipoteca durante un tiempo".

¿Tienes un seguro de protección de pagos?

La mejor manera de prevenir esta situación es contar con un seguro de protección de pagos. "Se trata de un servicio con el que una aseguradora o una entidad bancaria nos paga las cuotas de la hipoteca si nos quedamos sin trabajo o tenemos una incapacidad temporal", explican, y se abonará como un extra en nuestra cuota mensual hipotecaria.