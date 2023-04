Primero se señaló a Anabel Pantoja, pero este jueves han salido a la luz nuevos nombres de colaboradores que han usado ropa y después han devuelto las prendas. Así lo ha revelado un profesional del mundo de la moda que no ha revelado su identidad, pero también ha hablado del tema la estilista Paloma González.

A la sobrina de Isabel Pantoja, el estilista anónimo ha añadido otros rostros: "Los colaboradores que lo hacen son Lydia Lozano, Cristina Porta, Carmen Borrego, Kiko Hernández, José Antonio Avilés y María Patiño". Avilés no ha tardado en defenderse: "Puedo asegurar que la ropa que llevo no me la han dado las marcas".

Sin embargo, Terelu Campos ha explicado que el programa tenía "constancia de que varias tiendas de Córdoba" le han dejado ropa. Al final, el colaborador ha cedido: "Hace cuatro años puede ser". Por su parte, Paloma González ha señalado que "es una falta de respeto".

"Jactarse de que se usó y se devolvió es reírse de la tienda y la dependienta", ha expresado la estilista Paloma González. La experta ha asegurado que es una costumbre cada vez más común entre las celebrities y los influencers.

Sin embargo, Avilés ha dado su punto de vista: "Hay marcas que tampoco quieren pagar un showroom para hacer un préstamo de ropa, y prestan para luego venderlas, y eso no es culpa de quien se la pone, sino de la marca". La estilista no ha recibido bien sus palabras y le ha rebatido, pero el colaborador no ha aceptado su réplica.

"Avilés dice muchas tonterías", ha expresado la estilista. "Tú lo que eres es una clasista", le ha lanzado entonces el tertuliano aludido. Sin embargo, Paloma se ha defendido, siendo aplaudida: "De clasista nada, yo defiendo al trabajador. Tú sabrás mucho de lo tuyo, pero yo sabré mucho de lo mío. Eres muy maleducado".

Avilés se ha quejado de las diferencias que la estilista ha hecho entre los colaboradores y los presentadores. "Tú no tienes nada de celebrity, pero quizás Kiko Hernández sí. Eso no va de clases", ha señalado Paloma. "Ser una celebridad hay que ganárselo, no con cinco horas en la tele, sino con educación", ha remarcado la estilista.

El colaborador ha sacado entonces a relucir cómo la estilista se dio a conocer por su expareja, Juan Alfonso Milán, que concursó en Pesadilla en el paraíso, algo que ha molestado notablemente a Paloma. "Eres muy poco periodista y creo que no tienes ni el título", le ha propinado. "Dedícate a vender helados", ha terminado Paloma la discusión.