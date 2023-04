Gabriela Guillén, la "amiga especial" de Bertín Osborne, habla sobre su relación con el cantante: "No se sabe lo que va a pasar"

El martes por la tarde la revista ¡Hola! publicaba en exclusiva que Bertín Osborne estaría de nuevo ilusionado con la modelo Gabriela Guillem. Una noticia que el presentador ha desmentido para el mismo medio de comunicación, afirmando que es una "amiga especial" que ha visto en varias ocasiones, pero nada más.

"Vivo solo en Sevilla y me divierto, salgo por ahí, voy a eventos y conozco a gente", comienza el cantante en sus declaraciones, confirmando así que no tiene "relación de pareja con nadie". "Ni con Gabi tampoco", añade.

Tras darse a conocer esta entrevista, en la que el conductor de Mi casa es la tuya asegura estar divirtiéndose mucho en su vida de soltero, ha sido la propia Gabriela quien ha hablado del tema.

La modelo, que en un principio no quería ofrecer declaraciones, ha atendido al reportero de Europa Press que se encontraba en el portal de su casa. "Sí, soy muy amiga de él y nos queremos muchísimo", es lo primero que ha apuntado.

Acerca de las declaraciones en las que Bertín Osborne asegura tener más amigas especiales, ella misma ha dicho que el presentador "tiene muchas amigas", al igual que ella tiene "más amigos".

Sobre él alega que es "maravilloso" y que se han visto "más de ocho o diez veces", pero que sobre lo que les depare el futuro no puede asegurar nada porque "en la vida no se sabe lo que va a pasar". "No te puedo decir nada más, yo estoy ilusionada de la vida", concluye en su intervención con la prensa.