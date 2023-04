El padre que se hizo viral buscando niñera para la Feria de Abril: "Tengo canguro para esta feria y para los próximos 2.400 años"

El padre sevillano que se hizo viral tras publicar en Facebook una ingeniosa oferta de empleo para cuidar a su hijo de 10 años durante la Feria de Abril ha recibido una gran cantidad de solitudes. "Tengo canguro para esta feria y para los próximos 2.400 años", ha dicho.

En la oferta, el padre detallaba las condiciones del trabajo, así como también las diferentes comodidades de las que el empleado podrá disfrutar, entre las que se encuentran: gazpacho, tortilla, filetitos empanados, Netflix, Prime o HBO. Además, explicaba que, mientras hubiera WiFi y no quebrara Fortnite, el "talibán" no saldría de su cuarto.

Tras la publicación de la oferta, el padre ha expresado que hay muchísimas personas interesadas en el puesto que ofrece y que ha recibido un elevado número de solicitudes. "He tenido que filtrar según varias condiciones que me parecían las mas importantes y que se pueden resumir en: lo que diga mi mujer", ha escrito.

El padre termina la publicación agradeciendo a las personas interesadas y lamentando no poder responder a todos los comentarios y sugerencias recibidas porque "esto empieza ya y no me da tiempo, que tengo que preparar el menú".