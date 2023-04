La llegada a España de Juan Carlos I ha supuesto que todos los medios de comunicación se desplacen a Sanxenxo con el objetivo de conseguir las mejores imágenes del rey emérito en nuestro país. Tras su paso por Londres, Juan Carlos I aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto de Vigo.

Este jueves, los programas matinales se han centrado en la llegada de Juan Carlos I al puerto de Sanxenxo, donde el emérito ha charlado con diversas personalidades y organizadores de la regata en la que participará para revalidar su título.

Así, desde el plató de Espejo Público, uno de los colaboradores ha destacado que Susanna Griso podría tener información valiosa acerca de la percepción del rey y sus visitas a España puesto que se trata de una "amiga especial" del emérito. Una apreciación que la periodista se ha apresurado a corregir y, entre risas, ha recalcado que hay que ser precavido a la hora de utilizar el término 'especial'.

De la misma manera, la presentadora ha apuntado que, en esta ocasión, la llegada del emérito se ha llevado a cabo de una manera mucho más discreta que en la anterior ocasión, hace aproximadamente un año, cuando viajó a la localidad gallega con el mismo fin.

"En esta última parte de la vida de Juan Carlos, siempre estamos poniendo el foco en las sombras, que las hay, y no en las luces, que ha habido muchas. Que yo pueda tener una relación, que no me gusta hablar de eso, pero que en un momento dado haya podido hablar y comido con él no quita que yo sea una persona sumamente crítica con todo lo que ha hecho en estos años", ha apuntado Griso.

"Pero sí que sé que para él ha sido muy doloroso salir de este país. Evidentemente, él hubiese deseado quedarse aquí. En cuanto a la relación con su hijo, mal que bien, se mantiene. Él había avisado, no directamente, pero sí a través de una persona, de que quería venir a regatear porque tampoco podía apurar mucho más. Se le pidió que esperase a después de las elecciones, él entendió que las elecciones eran en el mes de mayo y podía venir ahora y, luego, en el mes de junio", ha agregado la periodista.

"Va a seguir viniendo y, en la medida de lo posible, él quiere llevar una relación de cierta normalidad con sus amigos...", ha sentenciado Susanna Griso. Por su parte, el resto de colaboradores han apuntado que "más allá de las luces, que las tiene, las sombras del rey Juan Carlos han hecho mucho daño".

"A la situación a la que ha llegado no le ha empujado ni metido nadie más que él solito. Podría habérselo evitado. Mucha gente que quiere a la figura del emérito dice 'cómo es posible que haya malgastado tanto patrimonio de cosas buenas hechas y las haya dejado en este estado'", ha señalado una de las colaboradoras.