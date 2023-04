'Espejo Público' habla con un hombre que no ha cometido ningún delito, pero pide ingresar en prisión para tener dónde vivir y qué comer

La desesperación se ha apoderado de un hombre que, ante su precaria situación económica, ha recurrido a las redes sociales y los medios de comunicación para, pese a no haber cometido ningún delito, solicitar su ingreso en prisión.

Este jueves, Espejo Público ha podido hablar con el hombre que, además, ha mostrado las condiciones en las que vive. Así, en su vídeo, se ha podido observar que el ciudadano cuenta con una furgoneta que ha habilitado como su vivienda.

En medio de la nada, el hombre tiene estacionada su 'casa' y, alrededor, cuenta con algunas sillas recogidas de la calle. El entrevistado ha destacado: "Quiero estar en prisión porque en la calle no tengo posibilidades. No puedo alquilar una casa con estos precios ni tampoco nada que comer. Solo tengo lo que me trae la gente y con eso intento sobrevivir".

"Mi situación actual, ahora mismo, es que no tengo trabajo. Soy albañil, pero tuve un infarto y varias depresiones. No puedo trabajar demasiado, trabajo dos semanas y me tengo que dar de baja por las enfermedades que tengo. A mí me iría bien en prisión porque tengo tele, tengo cama, me ducho, como...", ha agregado el hombre.

Por su parte, desde el plató del matinal, Susanna Griso ha recordado que existen multitud de asociaciones y ONG que estarían encantadas de ayudar a este hombre a mejorar su situación. Sin embargo, otros colaboradores han apuntado que existen ciudadanos en situaciones peores y que este hombre cuenta con una furgoneta en la que resguardarse un poco del frío mientras que hay otros que se ven obligados a dormir al raso.