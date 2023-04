Jorge Javier Vázquez cuenta cómo es su relación con su ex: "Me dice que necesito un novio, y me da rabia aceptarlo"

Tras las vacaciones de Semana Santa, Jorge Javier Vázquez ha vuelto con un nuevo episodio de su pódcast, Los burros de Fortunato, el cual ha contado con la visita del director Nacho Vigalondo. Y, aprovechando su presencia, hablaron de su última visita al cine, la cual fue con su exnovio.

El presentador de Sálvame lleva cinco soltero, pero antes estuvo con su pareja más reconocida, Paco. "Con él he estado 10 años, y hemos roto muchas veces, una vez rompimos un año entero", ha contado en su programa.

Aun así, su relación ahora es inmejorable, tal y como ha asegurado el catalán: "Estoy teniendo conversaciones con él que jamás había tenido la valentía de tenerlas cuando estábamos en pareja".

"Las tienes sin que se produzca ningún tipo de daño, y eso es una maravilla", ha reflexionado. "Mostrarte tal y como eres y que te conozca de verdad, sin ningún tipo de velo, te da tranquilidad, te quita mucho miedo".

Aun así, Jorge Javier sí que ha contado algo que le molesta que su ex le diga: "¿Sabéis lo que me dice mi ex que me da mucha rabia? Que necesito un novio, y me da mucha rabia que me lo diga".

"Me da rabia porque creo que él detecta en mí ciertas soledades y ciertos vacíos que se necesitarían tapar con un novio, y eso me da rabia aceptarlo", ha admitido. "Me jode que él me diga eso, porque es como si me viese incompleto".

"Me da rabia y me encabrono conmigo mismo al pensar que no tengo novio más, porque tendría que pensar 'no pasa nada'. Pero me gustaría volver a sentir lo que sentí", ha terminado revelando el presentador.