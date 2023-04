Los policías reclaman armeros videovigilados para guardar sus armas: "A día de hoy no tenemos ningún lugar seguro para dejarlas"

El agente de la Policía Nacional abatido este miércoles en una gasolinera de Burgos tras robar la pistola reglamentaria de un compañero ha puesto de manifiesto la fragilidad de las medidas de seguridad en las comisarías españolas a la hora de custodiar el armamento.

En la mayoría de casos, una simple taquilla de chapa metálica cerrada con un candado, como si fuera el vestuario de cualquier gimnasio, sirve para guardar las armas de fuego de los agentes, pistolas PK Star 28 o HK USP Compact, de calibre 9 mm Parabellum.

"A día de hoy no tenemos ningún lugar seguro y custodiado donde depositarlas. Llevamos tiempo reclamando que en todas las comisarías se instalen armeros videovigilados las 24 horas para guardar las armas de dotación individual porque ahora la tienes que dejar en una taquilla que, aunque está cerrada bajo llave, es fácilmente vulnerable por una tercera persona que la quiera forzar", denuncia Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"La instalación de armeros en todas las dependencias policiales es fundamental para que los compañeros guarden sus armas con seguridad y estén tranquilos. Llevamos cinco años reclamándolos, pero la Dirección General de la Policía sigue sin instalarlos y eso es un riesgo importante como hemos comprobado ahora", comparte el portavoz del sindicato Jupol, Pablo Pérez, en referencia al agente abatido en Burgos.

También se suma a esta petición la Unión Federal de la Policía (UFP). "El robo de armas en comisaría no es nada frecuente, pero a la vista de lo que ha sucedido y de lo que podría suceder, es necesario que se empiecen a tomar medidas para mejorar la seguridad. Con estas cosas hay que tener cuidado porque estamos hablando de armas oficiales, armas de fuego que pueden ser mal utilizadas", señala su portavoz, José María Benito.

El dilema de llevarse la pistola a casa

Ante esa falta de medidas de seguridad en las comisarías, algunos agentes optan por llevarse el arma reglamentaria a su casa, un riesgo que los sindicatos policiales consideran innecesario.

"Nosotros podemos portar armas en cualquier momento y lugar porque la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así lo permite, entonces queda un poco a criterio del agente el llevársela a casa o depositarla en dependencias policiales", explica el portavoz del SUP, quien considera que tener una pistola en casa es un problema para los agentes: "Uno tiene niños en casa y tiene familia. Siempre existe la posibilidad de que la pueda coger un tercero y lo ideal sería depositarla en un entorno seguro".

Tener la pistola en casa es un problema porque tienes niños, familia... siempre cabe la posibilidad de que alguien la coja"

"En casa todavía es más complicado custodiar un arma y, si tienes niños, ya ni te cuento. Tienes que desmontarla, esconderla... hacer cualquier invento para que en un descuido nadie pueda cogerla", asegura Benito.

Esa tensión lleva a muchos policías a buscarse la vida y preparar sus propios domicilios para la custodia de armas. "Hay compañeros que se instalan en casa cajas fuertes o cajas de seguridad para guardar sus armas, pero yo no tengo por qué ponerme en casa un armero. Aunque los policías tenemos la obligación de prestar servicio las 24 horas, no estamos obligados a portar el arma cuando no estamos de servicio y no tenemos por qué tenerla en casa", se queja Pablo Pérez.

La responsabilidad es del agente

Más allá de la seguridad, los agentes también asumen la responsabilidad de custodiar el arma en todo momento, otra razón por la que reclaman armeros seguros en comisaría, indica Pérez: "Eres responsable de la custodia del arma desde que la recibes cuando juras el cargo hasta que la entregas en el momento de jubilarte. Si te la llevas a casa y te la roban, como ha ocurrido en alguna ocasión, tendrás que responder ante el régimen disciplinario".

"Se han dado casos en los que un compañero se ha ido de vacaciones, ha dejado su arma en casa y le han entrado a robar. Y le han culpado a él porque estamos sujetos a un régimen interno muy estricto. Nos pueden llegar a sancionar, ya se ha dado el caso en más de una ocasión", afirma Rodríguez.

Y Pérez subraya que el agente de La Coruña que fue víctima del robo de su arma por parte del policía abatido en Burgos, también tendrá que dar explicaciones: "Le han robado la pistola de su taquilla en una dependencia policial y tendrá que asumir responsabilidades quien corresponda. Pero aun así, seguramente este agente tendrá que responder ante el régimen disciplinario".

"Muchos compañeros que se instalan en casa armeros privados lo hacen para poder decir que el arma estaba bien custodiada y estar un poco cubiertos frente al régimen disciplinario", añade.

Instalación de "zonas frías" en las comisarías

Además de armeros vigilados, el sindicato SUP reclama la instalación de "zonas frías" en las comisarías para que los agentes puedan manipular el armamento con seguridad. "Pedimos entornos seguros para manipular el arma sin peligro de dañar a un compañero. Cuando alimentas el arma y tiras de la corredera hacia atrás para montar el cartucho en la recámara, es un momento crítico porque puede producirse un disparo accidental. Actualmente, como no tenemos esas zonas frías, puedes tener a un compañero cambiándose al lado mientras alimentas el arma. No son formas de hacer las cosas", afirma Rodríguez.

"Cualquier policía moderna tiene zonas frías y armeros videovigilados, incluso algunas policías municipales los tienen. Nosotros solo tenemos armeros en alguna unidad específica, pero se podrían contar con los dedos de la mano", añade el portavoz del SUP.

Rodríguez subraya que los únicos armeros vigilados son para las armas de mayor calibre, como subfusiles o escopetas: "Estas son armas de dotación colectiva, que no están asignadas a ningún funcionario. Para utilizarlas hay que realizar un procedimiento establecido y existe un seguimiento de las mismas. Hay una diferencia importante con las armas reglamentarias de dotación individual, que no tenemos donde dejarlas".

"Reclamamos que se instalen en todas las comisarías armeros videovigilados para las armas de dotación individual, así como zonas frías donde cargar y descargar, montar y desmontar las armas con seguridad", concluye.