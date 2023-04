Yolanda Díaz acompaña en el Congreso a Irene Montero en la votación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, intenta evitar una nueva polémica con Podemos a las puertas de las elecciones del 28 de mayo y con uno de los asuntos más sensibles para los morados: la ley del solo sí es sí. Este jueves, Díaz acudió al Congreso de los Diputados para presenciar el debate y la votación de la reforma de esta ley impulsada por el PSOE y que, previsiblemente, los socialistas sacarán adelante con los votos del PP y pese al rechazo de Unidas Podemos. Y lo hizo pese a que, inicialmente, su presencia no estaba prevista puesto que acaba de volver de un viaje relámpago a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU.

Díaz ha querido evitarse la imagen que se produjo hace mes y medio, cuando ni ella ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -él sí, ausente este jueves- decidieron no asistir al primera debate en el Congreso de esta reforma de la ley del solo sí es sí. En aquel momento, tanto la vicepresidenta como Sánchez se ausentaron del Pleno pese a que ninguno de ellos tenía agenda oficial, si bien no es inhabitual que los ministros -y sobre todo el presidente- se ausenten de algunos debates en la Cámara Baja. Por el contrario, la ministra Ione Belarra sí hizo acto de presencia en la bancada azul pese a que el asunto que se discutía no tenía nada que ver con las competencias del Ministerio de Derechos Sociales.

Esa ausencia sentó muy mal en Podemos, especialmente teniendo en cuenta el pésimo momento que pasan sus relaciones con Díaz, puesto que los morados consideraron que la vicepresidenta se ponía de perfil en un asunto de nuclear importancia para Irene Montero, cuya ley estrella de la legislatura se modificará este jueves contra su voluntad. A diferencia de ese día de principios de marzo, este jueves Díaz sí se presentó en su escaño, si bien no votará presencialmente porque había solicitado ya a la Cámara Baja ejercer el voto telemático, ya que lo inicialmente previsto era que no pudiera llegar al Pleno.

La ausencia inicial de Díaz se debía, básicamente, a la apretada agenda que ha tenido la vicepresidenta en los últimos días. El lunes viajó a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde defendió en un discurso la importancia de la economía social. Y este jueves llegó a España de madrugada, con lo cual sumó dos vuelos transoceánicos en apenas tres días. Pese a todo, a última hora del miércoles el equipo de la vicepresidenta confirmaba que, finalmente, Díaz asistiría al Congreso.

Al contrario que su número tres en el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez decidió ausentarse este jueves del Congreso para visitar el Parque Nacional de Doñana, que en las últimas semanas está en el centro de la polémica por la intención de la Junta de Andalucía de autorizar nuevos regadíos en un entorno natural protegido.