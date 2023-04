Rosario y Pablo Motos se emocionan al recordar a Enrique San Francisco

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Rosario Flores, que acudió al programa de Antena 3 para hablar de la nueva temporada de La Voz Kids.

"Se cumplen 30 años del disco De Ley", le dijo Pablo Motos. La cantantes le contestó que "creo que estaba escrito en el destino. Desde pequeñita sabía que iba a ser artista, he nacido para el escenario, yo sentía eso, era mi verdad y eso puede con todo, incluso con ser artista siendo la hija de Lola Flores".

Ambos también recordaron que la presentación de Rosario como cantante fue en la Sala Morocco: "Mi madre siempre creía mucho en mí como artista, empecé con 26 años, esperé porque no podía equivocarme", afirma la invitada.

"Mi madre tenía mucha ilusión para venir a verme, era el disco con las canciones de mi hermano, pero le pedí que no viniera porque sería toda la atención para ella, y me comprendió".

Rosario también comentó el lanzamiento de su nuevo disco: "Voy a hacer un álbum, porque se cumplen 30 años de De Ley, con artistas nacionales e internacionales".

"Me siento muy orgullosa del camino que he hecho, me siento muy querida", admitió. Y avanzó en exclusiva que "en mi próximo disco cantaré la canción Cómo quieres que te quiera con Sebastián Yatra".

El valenciano cambió de tema para abordar uno que emocionó tanto a Motos como a Rosario y que les unía, el aprecio y amor por Enrique San Francisco. "Cada vez que vengo aquí me acuerdo de él, lo echo muchísimo de menos, más que cuando estaba. Me gustaría haber estado más con él", comentó la artista.

"Hemos tenido un amor muy grande, le conocí con 18 años y él me formó e hizo de mí la mujer que soy hoy. Pero mi madre me decía que Enrique estaba sin cocer, que estaba crudo"