Bárbara Rey relata en su docuserie la supuesta agresión sexual que sufrió en 'Palmarés': "Le di una bofetada y me fui"

Bárbara Rey relató en su docuserie, Una vida Bárbara, el día en el que un realizador de Palmarés, el programa de TVE que la lanzó al estrellato, supuestamente la agredió sexualmente.

"En Palmarés no podían sacarme más guapa, ni con más brillo, pero sufrí mucho", afirmó la actriz. La protagonista afirmó que Enrique Martí Maqueda fue el hombre al que tuvo que "pararle los pies" en 1977, al inicio de su recorrido en el programa.

Rey confesó que quiso dejar del programa con el que había logrado ser portada de las revistas. "Tuvo una oportunidad en la televisión porque se lo merecía, lo que no se merecía es lo que pasó después", declaró Chelo García-Cortés.

"Me dijo que subiera a control para enseñarme unas imágenes. Me metió la mano por dentro de la camisa y me dio tal apretón en el pecho que se me saltaron las lágrimas del daño que me hizo", expuso Bárbara Rey.

La actriz reaccionó ante la agresión: "Me levanté, le di una bofetada y me fui". Aunque reconoció que el realizador la tuvo "castigada sin hacer el número musical" tras aquel suceso.

Además, otra de las escenas incómodas que vivía Rey de manera recurrente tenía que ver con los planos de grabación. "Cuando miraba el monitor me daba cuenta de que tenía la cámara aquí", dijo señalándose su zona íntima.