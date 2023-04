Las confesiones más impactantes del libro de Ana Obregón sobre su hijo Aless: "He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible"

Aless Lequio empezó a escribir el libro El chico de las musarañas cuando fue diagnosticado de cáncer, y su madre, Ana Obregón, se encargó de terminar de redactarlo tras el fallecimiento del joven en 2020. En sus páginas, la presentadora asegura estar dispuesta a cumplir todos los deseos de su hijo, y lo hace compartiendo confesiones sorprendentes.

Ana Obregón pensó en suicidarse

"Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", cuenta la actriz en el libro. El padre del empresario, Alessandro Lequio, le pidió que no tomara una decisión equivocada, pues tenían que hacer caso a los planes de su hijo en común.

Obregón recuerda las palabras del italiano: "Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?". "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas. Juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias que puedas vivir. Es una cobardía", añade.

La última voluntad de Aless

La intérprete afirma que su hijo pidió a su familia que le ayudara a tener descendencia. "Nos dijo: 'mamá, papá... si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York", dice, y apunta: "Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor".

"Durante tres años he guardado en secreto tu testamento, ese pacto que hicimos en el hospital que solamente sabíamos tu padre, tus tías y yo. He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible y esa ilusión me ha perdonado la vida cada día de mis tres años de duelo por ti. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad", se lee en el libro.

Así se enteró Ana Obregón de la enfermedad de Aless

"Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias". Con estas palabras de Aless supo su madre que algo no iba bien. Lo que parecía ser un abceso terminó siendo "un tumor maligno de 10 centímetros".

Fue muy duro el momento en el que la presentadora supo cuál era la realidad que le esperaba a su hijo, al que acompañó hasta EE UU para tratarse contra la enfermedad. "Lloré lágrimas púrpuras que salían a borbotones porque ese doctor me acababa de arrancar el corazón de cuajo y me estaba desangrando. ¿Cómo se lo iba a decir a mi hijo? ¿Qué iba a hacer?", relata Obregón.