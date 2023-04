La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha asistido hoy en Madrid a la reunión de la mesa de la sequía convocada por el Ministerio de Agricultura y ha reclamado que haga urgentemente un nuevo decreto con ayudas directas que incluya al sector agrícola y ganadero catalán. Jordà ha recordado que la situación de sequía en Cataluña es "extrema", y que el Consejo de Ministros aprobó un decreto que únicamente contemplaba las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir.

Teresa Jordà ha expresado una “preocupación máxima” por los cultivos catalanes, más teniendo en cuenta que las previsiones de lluvias que ha expuesto el ministerio en la reunión prevén que no haya lluvias por encima de la media, que son las que podrían mitigar a corto plazo la situación, hasta finales de agosto, o incluso, ya entrado el mes de septiembre. Desde el ejecutivo central se confirma que la situación de sequía es "grave y generalizada" aunque se dan diferencias importantes entre zonas, pero confirma que es especialmente grave en las cuencas interiores de Cataluña, además de en las del Guadalquivir y del Guadiana.

"Para afrontar esta situación y ayudar al sector a afrontar los gastos que deberá asumir con el objetivo de asegurar su continuidad, es clave inyectarle liquidez", afirma la consellera en una carta que envió previamente a la reunión al ministro de agricultura, Luis Planas. Teresa Jordà pedía a Planas una respuesta más ambiciosa ya que ve "insuficientes" las medidas del decreto aprobado hace un año, que además, dejó fuera a Catalunya.

La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, en la mesa de la sequía. ACN

Como había anunciado con anterioridad, la consellera Jordà también reclamó que el Gobierno participe en la financiación de la modernización de regadíos junto a la Generalitat, sobre todo por lo que respecta a los regadíos del Canal d'Urgell, responsable del riego de alrededor de 70.000 hectáreas. “Necesitamos el empuje del Ministerio", ha zanjado.

Producciones en peligro

Tras esta reunión en Madrid, la asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña, JARC, ha advertido que con la actual situación y las restricciones de agua actuales no se podrán producir alimentos de proximidad durante esta campaña y tampoco en las próximas. La organización ha avisado que los regantes del Canal de Urgell están prácticamente sin reservas en la cuenca del Segre y podrían sufrir un corte de suministro en mayo.

Desde la JARC se asegura que el sector intenta realizar "riegos eficientes" pero los precios que recien por sus producciones no permiten grandes inversiones en la modernización de los sistemas de regadío. Además, estima que habrá que pedir ayudas directas para poder hacer frente a la campaña, ya que se prevé que habrá que echar mucha fruta al suelo para salvar los árboles.

Respecto a las ayudas directas por la sequía, la organización patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, el próximo 5 de mayo reunirá a varios sectores perjudicados por las restricciones para presentar el manifiesto 'Economía, agua y futuro'. En este escrito se pedirán ayudas directas que compensen a las empresas perjudicadas y se propondrán medidas coyunturales para afrontar la situación actual. Pimec ha denunciado también que la adopción de medidas "no siempre se realiza con criterios de equilibrio y contrastados". La patronal también pidió más infraestructuras para resolver problemas de abastecimiento y mejorar las redes de suministro de agua.

Sesión de control

La sequía también ha sido protagonista en la sesión de control al Govern que se ha celebrado este miércoles, ya que Junts Per Catalunya ha anunciado una proposición de ley para hacer frente a la sequía ante la "gestión errática y sin liderazgo" del ejecutivo de Pere Aragonès. Lo ha anunciado el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, quien ha remarcado que el ejecutivo "no tiene credibilidad" y ha criticado que "no hace el trabajo".

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, durante la sesión de control. ACN

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cataluña, PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que este verano habrá un trasvase de agua del Ebro hacia Barcelona para hacer frente a la situación de carencia de agua y acusó a Aragonés de "engañar" a la ciudadanía y sentenció que “dirán que es una interconexión de redes, pero no engañan a nadie porque es lo mismo".