Luis García Montero avisa del peligro de sustituir la cultura por el entretenimiento

El poeta español Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, advirtió del peligro que supone la sustitución de la cultura por el entretenimiento, que hace las sociedades más manipulables, y defendió el activismo político y el compromiso social desde la poesía, como hizo Pablo Neruda, a quien considera un referente en vigor.

En una entrevista concedida a EFE en La Sebastiana, la casa del poeta chileno en Valparaíso, García Montero habló asimismo de la necesidad de luchar contra la xenofobia, de crear espacios de diálogo que integren las minorías, de unirse en el idioma español y de consolidar los gobiernos progresistas surgidos en Latinoamérica.

"Cuando la cultura está siendo sustituida por el entretenimiento, cuando la educación y la formación de las conciencias pasan a un segundo nivel, es mucho más fácil de manipular a una persona no educada que una persona educada. Y además existen poderosísimos medios de control de las conciencias en toda la transformación digital", señaló.

"La transformación digital puede aportar muchas cosas. Bienvenida sea. Pero como toda transformación histórica, vemos también que tiene su sombra y hay quien la puede utilizar para informar, para comunicar, pero también para manipular conciencias", explicó.

"Y en una sociedad además muy rápida, el poder de la manipulación y de la mentira es fulminante y más que generar conocimiento, se generan odios", insistió.

Sobre el poeta chileno, que reconoció como una de sus influencias, García Montero destacó su compromiso social, la solidaridad que tuvo con los exiliados españoles, sus críticas al estalinismo y el castrismo y la lucidez que le llevó a ocupar "un lugar importante en el compromiso internacional de la izquierda".

"Yo creo que además Neruda es un poeta que nos ha enseñado a dialogar entre el yo y el compromiso social, entre el yo y el nosotros, el yo y la sociedad. Y ha estado muy vigilante". "Para mí eso es una gran lección, pensar en el nosotros", agregó.

"La verdad es que la poesía es la manera más profunda que tenemos de decir qué digo cuando digo soy yo. Y cuando digo soy yo, no estoy hablando de una cosa aislada, estoy hablando de una persona que ha nacido en una sociedad que ha formado su identidad en un idioma", argumenta.

"En ese sentido todo es política. A mí lo que me preocupa es la gente que quiere despreciar la política diciendo no hay que hacer política, porque la identifican con la corrupción, con el sectarismo, con la manipulación, con la impureza. Esa dinámica, lo que hace es dejarle las manos libres a los más fuertes y no a la ilusión de construir un espacio común en el que convivir", señaló.

Un espacio social que en su opinión es el lugar donde se construyen sociedades más justas e igualitarias, porque si no "acabamos siempre en manos de los más poderosos, confundiendo la libertad con la ley del más fuerte".

"A mí me parece que esa es una lección que nunca hay que olvidar. Me preocupa mucho cuando el bien común es un espacio que no invita a la convivencia, al respeto, a la diversidad, sino que se llena de sectas que luchan por su propia visión unidimensional del mundo y se olvidan del cántico común del compromiso con hacer un futuro más justo", reiteró

Al hilo de esa interculturalidad necesaria, García Montero señala el exilio republicano español, que "transformó humanamente países como México, como Argentina, como Chile, porque enriquecieron a quienes le daban hospitalidad humanamente con sus profesiones, con su trabajo, con su corazón".

"Cuando ahora llega gente de fuera de España, lo que hacen es enriquecernos humanamente y está muy bien que las fronteras sean superadas, por eso que ahora llamamos interculturalidad. Los seres humanos somos más importantes que cualquier identidad cerrada", argumentó.

En este sentido, animó a "celebrar la fuerza de una comunidad latinoamericana e hispanoamericana formada por más de 500 millones de hablantes nativos" porque "cualquier país tendrá mucha más fuerza si consolida la comunidad de nuestra cultura, de nuestro idioma, que yendo por separado".

"A mí me parece que lo que nos une es la cultura y el idioma. A partir de ahí, lo que le pido a Europa es que por favor defienda de la manera más consciente y más posible los valores de la tradición democrática y de los derechos humanos", recalcó.

"Si pienso en Latinoamérica... Lo que espero es que todos estos gobiernos que están surgiendo a la izquierda y progresista sean capaces de mantener su sueño y de hacerlo lo mejor posible, porque nos estamos jugando mucho cuando en Europa luchamos por el autoritarismo, cuando en América luchamos contra las élites poderosas que marginan a la gente", concluyó.