Una vecina de Sanxenxo explica en 'Sálvame' que ha visto al rey emérito: "Ha sido llegando a casa de Pedro Campos"

El rey emérito Juan Carlos I visita Sanxenxo, siendo esta la segunda vez que vuelve a España después de haberse traslado a Abu Dabi. El monarca se hospedará en casa de su íntimo amigo Pedro Campos, y Sálvame ha conseguido hablar con una vecina del deportista.

María José ha expresado cómo ha visto al rey: "Muy bien, cada vez lo veo mejor". "He visto al rey llegando a casa de Pedro Campos. Estará tranquilito comiendo, disfrutando de la comida y descansando", ha contado.

No obstante, no lo ha visto en el jardín: "Desde mi casa no se ve la parte de la piscina. Tiene que estar encantando de la vida en una casa frente al mar". "Soy una vecina cotilla", ha explicado María José.

La vecina se ha mostrado entusiasmada por hablar con Jorge Javier, a quien ha contestado: "Lo he visto con una señora rubia, pero es con la que está Pedro Campos".