Ada Colau, la flamante alcaldesa y, desgraciadamente para la política y para la ciudad, la única mujer candidata en estas elecciones con opciones de ganar o poder gobernar.

Ada Colau es una mujer combativa. Entre sus virtudes: tiene modelo, te gustará o no, pero tiene modelo propio. Ha sido capaz de confrontar el modelo con Xavier Trias, su enemigo preferido para llevar esta elección nuevamente, y tras el paso de los años, a un Colau o Trias.

La alcaldesa de Barcelona se presenta a las elecciones con grandes deficiencias en materia de seguridad, con grandes deficiencias en la limpieza y con una guerra declarada al coche que ella niega, pero que todo el mundo vive en esta ciudad.

Ada Colau, una mujer que se crece en campaña y que ha sido capaz de hacer lo más difícil en los últimos meses. Siendo la única persona de referencia en el gobierno y teniendo por socios al PSC (que los tiene en contra en las elecciones y a favor en el gobierno) ha tenido claro la manera de poder salir de esta situación y de momento airosa.

Lamentamos no tener más mujeres con las que poder contrastar, pero como yo he dicho en varias ocasiones, que nadie dé por muerta a Colau. Una mujer que se crece en campaña, una mujer que tiene modelo, una mujer que tiene las ideas claras, que te guste o no, domina la conversación. ¿Dominará las elecciones el 28 de mayo? Nos lo dirá la ciudadanía.