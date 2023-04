El número de valencianos con seguro médico ha subido un 50% con el Botànic, según el PP

El "colapso" de la sanidad pública valenciana ha propiciado que un millón de valencianos hayan recurrido ya a los seguros privados de salud para realizarse pruebas, someterse a intervenciones quirúrgicas o recibir atención médica, una cifra que se ha rebasado por primera vez en la Comunitat y que es un 50% mayor que la registrada en 2015, cuando accedió al Consell de la Generalitat el pacto del Botànic. Así lo ha indicado este miércoles el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, en una comparecencia junto al portavoz de Sanidad del partido, José Juan Zaplana, en la que ambos han analizado la situación de la Comunitat en este ámbito.

"Ximo Puig no es solo un chollo para su familia, es también un chollo para las empresas privadas sanitarias. Ha pasado de denunciar el negocio privado con la vida a multiplicar por ocho el presupuesto que se encontró en 2015 para intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada", ha manifestado Barrachina, quien, no obstante, añade que el PP "respeta la libertad de los ciudadanos, pero no que se vean abocados como única solución para tener una atención con rapidez".

A juicio de los populares, hay miles de pacientes valencianos que tienen que abandonar la sanidad pública para buscar la privada. El origen del problema, exponen, está en la Atención Primaria y de ahí se derivan los problemas hacia las Urgencias, que se saturan con los picos de demanda, hacia la lista de espera quirúrgica, con 70.000 pacientes esperando una intervención no urgente, y hacia la Especializada, con 400.000 personas en espera y situaciones "rocambolescas como que para una mamografía se tarde un año".

Por su parte, Zaplana destaca que "un ciudadano espera 80 días para una operación quirúrgica de media" y añade que el sistema "ha pasado de buscar la excelencia a estar en decadencia". Según ha expuesto, tiene "los mismos sanitarios, los mismos centros porque Puig no ha construido ni un hospital. Es la gestión lo que ha cambiado: ninguneo, abandono, negación de la realidad y generar incertidumbre respecto a la atención sanitaria", ha argumentado.

En esta línea, critica que los partidos de izquierdas "se desgañitan anunciando los planes para el futuro que no han hecho en ocho años". "Nos negamos a más planes. Queremos un cambio de modelo", ha afirmado, que para el PP pasa por crear una Dirección General de Atención Primaria, blindar el 30% del presupuesto autonómico para sanidad y dar "transparencia" a los datos sobre listas de espera.

Contrapropuesta de CESM

El sindicato médico CESM-CV ha presentado una contrapropuesta a "la inaceptable oferta" que les trasladó la Conselleria de Sanidad en su última reunión del pasado 4 de abril con "la voluntad de alcanzar acuerdos serios y acordes a lo aprobado en otra autonomías" que eviten la última de las tres jornadas de huelga, prevista para el próximo 8 de mayo.

El sindicato médico plantea ahora unas modificaciones a la propuesta de Sanidad que, entre otros puntos, considera "irrenunciable" que las 35 horas se establezcan sobre una jornada de 5 días/semana, de lunes a viernes. Además, respecto a la denominada "incompatibilidad sobrevenida" de los facultativos, plantean que se les posibilite desarrollar su especialidad en una actividad secundaria privada siempre que no atiendan a pacientes del plan de eliminación de listas de espera o plan de choque.

Según CESM-CV, el último documento ofrecido por la Conselleria era "como siempre a la baja y sin contemplar las principales problemáticas que afectan a los médicos: la sobrecarga laboral en consultas, el número de guardias, el derecho a la exención por edad o el pago de hora a cantidades similares a las pactadas en otras comunidades".