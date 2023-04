Risto le pide explicaciones a Juan, el soldado que luchó en Ucrania: "Yo te he donado y no sé qué se ha hecho con mi dinero"

Juan, el exlegionario que luchó en Ucrania, fue uno de los informantes más importantes en Todo es mentira sobre la guerra con Rusia. En varias ocasiones, Risto Mejide le mostró el cariño que había ido sintiendo por él con cada conexión. No obstante, el presentador se ha mostrado preocupado por las acusaciones que el tirador de precisión ha recibido sobre que ha estafado con los miles de euros recibidos en las donaciones.

Este miércoles, el programa de Cuatro ha conectado con Juan, que ya lleva un tiempo en España. El soldado ha desmentido todas las acusaciones. Cuando ha llegado el turno de hablar de las estafas con el dinero recibido, Mejide le ha lanzado: "Yo sería uno de esos estafados, ¿lo has hecho?".

"Pedí dinero para un 4x4, a la gente la he tenido siempre informada. Todo lo publicaba. El vehículo se enseñó y yo compré otro con mi dinero", ha justificado Juan. Cuando Risto le ha pedido el documento que acreditara que él había comprado el vehículo, el exlegionario ha explicado: "Está en Ucrania. Y allí un extranjero no podía comprar un coche, así que está a nombre de otro soldado".

Aun así, el presentador le ha insistido que consiga ese documento, y Juan le ha asegurado que hablará con su compañero de guerra. El conductor del programa de Cuatro también le ha pedido explicaciones sobre el dinero que recibió para ayuda humanitaria: "He recibido en torno a los 7.000 euros y han ido para el vehículo".

El presentador le ha pedido pruebas entonces de que haya estado combatiendo en Bajmut, y Juan le ha dicho que se le puede preguntar a cualquier persona de su batallón. "Yo todo lo que publicaba lo he hecho cinco o seis días a posteriori por mi seguridad. El vídeo del dron cuando me alcanzó la artillería lo tuve que publicar meses después porque mis compañeros seguían en ese edificio".

"Yo no he entrado en la ciudad, y te puedo conseguir una foto", ha asegurado. Pese a "lo incómodo" del momento, Risto Mejide se ha puesto firme: "Yo te he donado y no sé qué se ha hecho con mi dinero. Tienes que conseguir el documento del vehículo. Y no por mí, sino por la otra gente".