Xavier Trias, un resucitado para la nueva política, un candidato con alta experiencia porque ya fue alcalde, si bien es cierto que sus resultados dejaron claro-oscuros.

Xavier Trias tiene un gran potencial. Ha logrado hacer de Junts per Catalunya un partido que vaya más allá de las fronteras del independentismo y más allá de las fronteras de Convergència. Aglutina al sector tradicional de la Barcelona que sueña con volver a ser lo que hoy no es, porque no se puede o porque no toca.

Xavier Trias se enfrenta a unas elecciones donde sí ha sido capaz de polarizar con Ada Colau. Es una de las bazas más fuertes en este proceso electoral. Como inconveniente, Carles Puigdemont que lo lleva en la mochila y ligeramente escondido. Como inconveniente, aunque no debiera ser así, la edad.

Las elecciones de mayo lo vuelven a poner en los carteles electorales. Tiene altas probabilidades de ganar, lo que no sabemos si tiene altas probabilidades de gobernar.

El 28 de mayo, los ciudadanos tendrán la última palabra, pero lo que sí es cierto es que el efecto Trias tiene varios efectos: rompe con la política tradicional, siendo él tradicional; aglutina a Convergència, la que no era independentista y la que es independentista; le pone a Colau un enemigo público a vencer; y limita a Maragall el crecimiento electoral en las elecciones de mayo.