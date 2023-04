Las restricciones al regadío por la sequía "hipotecan" la campaña del melón en Villaconejos

Los melones de Villaconejos tienen fama de ser los mejores de toda la Comunidad de Madrid, una popularidad que trasciende las fronteras regionales. Sin embargo, este postre típicamente veraniego podría faltar este año a su cita con los mercados de abastos por las restricciones al riego que está imponiendo la sequía que asola ya gran parte del país.

Así lo ha denunciado la organización agraria madrileña AGIM-COAG, que ha alertado de la delicada realidad a la vez que ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo una "mayor flexibilidad" para aumentar las dotaciones de agua previstas para las próximas semanas. "La sequía y la falta de agua para los regadíos hipotecan la campaña hortofrutícola", han advertido desde la coordinadora.

"Los agricultores hemos hecho casi todos los gastos de preparación de la tierra, infraestructuras de riego y compra de planta para la siembra y nos encontramos ahora con los cortes y restricciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin previo aviso", ha denunciado José Carlos Velasco, presidente de AGIM-COAG, en un comunicado. "La mayoría no sembraremos si no se nos garantiza un mínimo de agua para llevar a buen término las cosechas", ha agregado Velasco, que es productor de melones en esta localidad de la comarca de las Vegas, la zona agraria más potente del sur de la Comunidad de Madrid.

"Estamos hablando de cerca de 500 hectáreas de frutas y hortalizas afectadas, situadas en las zona de la Real Acequia del Tajo, el Caz Chico y Azuda, tanto de regadío como de secano, que tampoco se podrán sembrar si no llueve durante las próximas semanas", ha precisado Velasco.

Para dar medida de la gravedad de la situación, la organización agraria ha ofrecido un dato que habla por sí solo: desde el inicio de 2023 hasta la fecha, apenas se han registrado un 18% de precipitaciones respecto a lo acumulado en 2022. La sequía en el campo madrileño es "extraordinaria", han subrayado, y las previsiones para los próximos meses no son "nada halagüeñas en materia hídrica".

Desde el Gobierno regional no pierden de vista la coyuntura, pero señalan que la situación es mejor que en otras regiones. "No estamos en ninguna situación de emergencia, pero tenemos que estar pensando en este tema porque es preocupante que no llueva", ha señalado este miércoles el vicepresidente Enrique Ossorio.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el también portavoz del Ejecutivo ha explicado que los embalses de la región se encuentran al 67% de su capacidad, en torno a 17 puntos porcentuales por encima de la media española, que está en el 50,65%.

"Entendemos la gran preocupación en otras comunidades donde la situación de las reservas de agua son muy bajas y críticas", ha detallado Ossorio, que además ha criticado la gestión hídrica del Gobierno central. "Sánchez ha logrado enfrentar a unas comunidades con otras y como siempre no ha dado ninguna solución", ha opinado.

De momento, el Gobierno regional no ultima ningún plan de contingencia que pudiera conllevar restricciones de agua en domicilios y negocios, pero no pierde de vista la predicción meteorológica y la gestión hídrica, por si la cuestión se complicara en los próximos meses.

Desde AGIM-COAG ha reclamado medidas urgentes para salvar la campaña del melón de Villaconejos. "El cómputo de disponibilidad de agua para el mes de abril está realizado en relación a un año normal, ya que es un mes en el que las necesidades de agua son menores, por lo que es necesario actualizar las dotaciones en base a primavera muy seca", ha solicitado su presidente, confiando en que su súplica sea escuchada.