El rey emérito Juan Carlos I ya está en Sanxenxo, protagonizando su segunda visita a España desde que vive en Abu Dabi. El tema, que se ha sacado en Sálvame, ha creado una discusión entre Kiko Matamoros y Belén Esteban a causa de su diferencia de opinión sobre la monarquía.

"Yo estoy encantada de que venga el rey, lo que es una vergüenza es que tenga que venir como viene. ¿Se le ha acusado de algo y ha salido algo?", ha expresado la madrileña. "Viene en un jet privado que le habrá dejado alguien", ha justificado la de San Blas.

Ante la discrepancia de sus compañeros, Esteban ha continuado: "Está en un país que no quiere estar". Matamoros, quien ha renegado desde el comienzo de la intervención de su compañera, le ha rebatido: "Si está allí es por algo y esta es una visita planeada. Es un paso más para darle formalidad en el tiempo, para acabar volviendo al país".

"Viene una vez al año", le ha interrumpido la madrileña, por lo que ambos se han enzarzado. El tertuliano ha lanzado datos señalando las polémicas del rey emérito, y Belén Esteban ha negado cada uno de ellos. "Aquí hablamos de que el rey ha hablado, pero gente que está aquí debe dinero a Hacienda y no ha pagado", le ha señalado directamente la colaboradora.

Matamoros no ha tardado en recordarle la deuda que tuvo la tertuliana, y esta se ha defendido: "¡Yo pagué los 700.000 euros, paga tú el millón que debes!". "Como siempre, habláis como si yo no tuviera razón y fuera la tontita del programa, pero la tontita del programa sabe más que todos vosotros", ha señalado, enfadada.

Por las insinuaciones sobre las duedas, la madrileña le ha reprochado a Kiko que, a diferencia de ella, que paga sus vacaciones, él va gratis a los sitios "por la cara". "Yo no soy corrupta, yo pago", ha insistido la colaboradora. Cuando el colaborador ha defendido que se trata de colaboraciones, la tertuliana ha sido clara: "Luego criticas al rey".

"Aquí al rey se le ha acusado de cosas que luego han guardado en el armario", ha vuelto al tema la madrileña. Enfadada por las interrupciones, finalmente ha añadido, hablándole directamente a su majestad: "Habrás hecho cosas mal, pero aquí hay gente hablando que también las ha hecho mal. Y yo te apoyo".

Tras leer un mensaje de su marido en su móvil, Belén Esteban le ha lanzado: "No me regañes, que sé lo que digo y llevo la razón". Para poner fin al rifirrafe, Jorge Javier le ha ofrecido cubrir la próxima llegada del rey: "Voy a ir y va a hablar conmigo, y me va a dar las gracias por defenderle. Yo le voy a decir que le enviaré 100 botellas de mi gazpacho".