Laura Escanes agradece el apoyo a sus seguidores tras la polémica con 'Sálvame': "Decir las cosas hace más ruido"

Durante la tarde del pasado martes se emitieron en Sálvame unas imágenes en las que se ve como Laura Escanes sufría un descuido mientras grababa una campaña de publicidad.

Y es que, cuando la influencer se agacha para recoger algo, la influencer no se da cuenta de que la falda deja ver su ropa interior. "Si yo tuviera el culo así no me daría vergüenza enseñarlo", aseguraba la presentadora, Adela González, tras ver las imágenes.

La manera de tratar el tema en el programa indignó a la influencer, que no dudó en comentarlo a través de sus historias de Instagram. "Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo humillante", apuntaba la de Barcelona.

Tras el revuelo generado, ha sido esta mañana cuando Laura Escanes ha agradecido a sus seguidores todo el apoyo y los mensajes de cariño que le han enviado a través de la red social. "Digo gracias porque muchas veces me callaría, pero creo que decirlas hace más ruido y tengo la esperanza de que con estas cosas la gente se dé cuenta de lo que no tiene que ocurrir", apunta en un texto.

Aunque parecía que ya no iba a pronunciarse más sobre el tema, la creadora de contenido ha querido hacer una última reflexión. "Si no me lo iba a quedar dentro y no me apetece guardarme nada", comienza.

"Creo que la responsabilidad, principalmente, es de los directores del programa que deciden poner ese contenido. Lo ven, compran las fotos y deciden que es una buena idea hablar de eso en la tele", comenta Escanes, a lo que añade que le parece "surrealista" la situación.

Laura Escanes reflexiona sobre la polémica de sus imágenes emitidas por 'Sálvame'. LAURAESCANES / INSTAGRAM

Asimismo, la modelo asegura que le "ofende y entristece que nadie en plató haya dicho 'oye, ¿de verdad hace falta poner estas fotos?'", y que no entiende como "ninguna mujer haya dicho 'a mí no me gustaría'". "Y el tono del reportaje, no se salva nada. En fin, no es la primera vez que me pasa algo con ellos", señala.

Y es que Laura Escanes ha aprovechado esta reflexión para comentar que durante la presentación de su pódcast, Entre el cielo y las nubes, la tertulia de Telecinco le hizo "la trece catorce" con su intervención ante ella.