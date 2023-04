La reacción de Saúl al enterarse de que Laura ha decidido irse sola de 'La isla de las tentaciones': "Me siento aliviado"

El pasado lunes se emitieron las hogueras finales de la sexta temporada de La isla de las tentaciones. En ellas, los protagonistas deciden si quieren volver a España juntas o si, por el contrario, toman caminos diferentes.

Laura y Alejandro consideraron que, tras todo lo ocurrido en su paso por las villas, lo mejor para su relación era terminarla. Y, además, ambos han decidido irse solos, pues también contaban con la oportunidad de regresar a casa con un tentador o tentadora.

La joven quiso apuntar que, aunque regresaba soltera, no se iba a cerrar las puertas en seguir conociendo a Saúl, su tentador, una vez que llegasen a España. El joven estaba esperando, fuera de la hoguera, a conocer la decisión de la gallega, y se sorprendió cuando la vio caminar hacia él sola.

Ambos se abrazaron y se sentaron para hablar con Sandra Barneda. "Creo que ha salido sola", fue lo primero que Saúl le comentó a la presentadora. "Es lo más razonable, aquí no se conoce al cien por cien a una persona. También quiero saber cómo es fuera", añadió.

Laura le confirmó sus creencias. "Creo que es la mejor decisión para mí, lo que me sale del corazón y creo que lo correcto es que me vaya sola. Le he dicho a Sandra que te voy a seguir conociendo, lo he dicho delante de Alejandro, él también debería saberlo", le quiso dejar claro.

Esta decisión generó en Saúl una sensación de alivio, pues él también quiere seguir conocido a Laura fuera del programa, ya que reconoció que llevaba tiempo sin sentir "esa chispa con alguien".

"Estaba un poco nervioso porque yo tampoco estoy preparado para salir de aquí directamente con novia", concluyó. Así pues, habrá que esperar al reencuentro tras seis meses después, que se emitirá el próximo lunes 24 de abril, para conocer nuevos detalles sobre la trama de Laura y Saúl.