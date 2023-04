El Gobierno pedirá a Bruselas flexibilizar las normas para las ayudas al sector agrario ante la "grave" sequía

La Mesa de la Sequía celebrada este miércoles en el Ministerio de Agricultura ha concluido con la decisión del Ejecutivo de enviar una misiva a la Comisión Europea para flexibilizar las normas de la Política Agraria Común (PAC) y que los agricultores y ganaderos puedan acceder las ayudas europeas pese la sequía que asfixia al 60% del campo español. Este anuncio es el más relevante entre los extraídos del encuentro celebrado con las organizaciones agrarias, las cooperativas y las comunidades autónomas, y atiende precisamente a uno de los principales reclamos de estos interlocutores.

Si bien la reunión se ha planteado como un "intercambio técnico de diagnósticos", el sector agrario ha reclamado actuaciones "urgentes" para afrontar el grave impacto que ya sufren a día de hoy agricultores y ganaderos. La situación del campo español es "caótica", ha resumido el presidente de Asaja, Pedro Barato, a la salida del encuentro. Y, por lo tanto, el sector ha solicitado la puesta en marcha del decreto ley de la sequía, con la consecuente adopción de medidas "económicas, fiscales y de seguros agrarios".

La organización agraria COAG, representada en la reunión por Andrés Góngora, ha solicitado al subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García Manso, la creación de un pacto de Estado que evite la utilización del conflicto como "un arma arrojadiza" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. "No queremos confrontación política en medio de este proceso electoral, sino medidas de consenso con los agricultores y ganaderos", ha subrayado Góngora a las puertas del Ministerio. Es más, el representante de COAG ha incidido en la necesidad de crear una comisión ministerial para tener en cuenta al Ministerio de Transición Ecológica, a Trabajo y a Seguridad Social, a Economía y a Hacienda.

Horas más tarde, el Ministerio de Agricultura ha remitido un comunicado en el que señala que se han articulado "mecanismos de coordinación junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para identificar las posibles medidas a adoptar". La cartera de Luis Planas ha anunciado igualmente que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) va a convocar una reunión con las comunidades autónomas "para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito". Durante la reunión, las diversas organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa distintas medidas "de carácter urgente" que el ministerio se dispone a analizar.

Entre las reclamaciones más apremiantes está la paralización de la Política Agraria Común (PAC), que el Ejecutivo tratará con Bruselas "de forma inmediata". Según han reiterado desde el sector agrario, la PAC fija unos objetivos "imposibles de aplicar este año, porque complican la producción y la sequía ya deja al campo en una situación complicada". Así, las organizaciones reunidas han convenido que es indispensable que se flexibilice la PAC y no se exijan en esta campaña barbechos, ecoregímenes y medidas dirigidas al uso de fertilizantes y fitosanitarios. El sector considera igualmente que es imposible aplicar este año el Cuaderno Digital que la Unión Europea reclama instaurar de cara a enero de 2026.

Según las organizaciones convocadas, "ya no es tiempo para diagnósticos" y se precisa "dotar de liquidez a ganaderos y agricultores, porque este año no hay brotes verdes sino números rojos". "Se debe utilizar presupuesto comunitario, estatal y autonómico para apoyar a los sectores de urgencia como el de los cereales de invierno, los regadíos y los ganaderos", han transmitido desde la ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Sin embargo, el ministerio de Luis Planas no se ha pronunciado todavía sobre la posibilidad de incluir rebajas fiscales o ayudas directas entre las medidas contempladas para paliar los efectos devastadores de la sequía.

En todo caso, en la Mesa de la Sequía se han intercambiado diagnósticos y análisis concluyendo que "la situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña". Las afecciones más importantes, apunta el Ejecutivo, se han detectado en la ganadería extensiva, en la apicultura y los cultivos herbáceos de las zonas más afectadas por el déficit hídrico.

