Aprobados definitivamente los proyectos para completar la reurbanización de la Via Laietana y de la Meridiana hasta Fabra i Puig

El equipo de gobierno del Ajuntament de Barcelona se ha asegurado este miércoles la continuidad de las obras para completar la reurbanización de la Via Laietana y la Meridiana el próximo mandato. La comisión de urbanismo ha aprobado los proyectos ejecutivos de, por un lado, las obras del tramo de la Via Laietana entre la plaza de Antoni Maura y el paseo de Colom; y por otro, la fase de reurbanización de la avenida Meridiana entre Felip II y Fabra i Puig.

La segunda fase de la reforma de la Via Laietana se ha refrendado con los votos a favor del Gobierno municipal, compuesto por Barcelona En Comú y PSC, y también de Esquerra Republicana, ERC. Sin embargo, el proyecto ejecutivo de las obras de continuación de la reurbanización de la Meridiana entre la calle Felip II hasta Fabra i Puig, solo consiguió el apoyo del gobierno municipal, y Esquerra se abstuvo, junto Junts per Catalunya, Ciutadans Valents y la concejala no adscrita Marilén Barceló.

Final de Via Laietana

La finalización de la nueva configuración urbanística de la Via Laietana cuenta con un presupuesto de 12,5 millones de euros, y en este montante se incluye la urbanización del tramo final de la calle en la que se ha proyectado una gran zona de conexión entre las plazas de Idrissa Idallo y la de Correos. El proyecto sigue con el modelo de las obras que ya están actualmente en ejecución. Esta obra completará el objetivo de la reforma, que busca transformar la Via Laietana en un lugar cómodo para pasear y comprar, y al mismo tiempo, mejorar la conexión entre el Barri Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera.

Espacio singular que se creará entre las plazas de Correos e Idrissa Diallo. Ajuntament de Barcelona

El inicio de esta nueva fase de obras está previsto para cuando finalicen los trabajos del tramo que se está ejecutando actualmente entre la plaza Urquinaona y la plaza Antonio Maura. La finalización de las obras de esta primera fase está prevista para el primer semestre de este año.

La continuación de la reurbanización de la Via Laietana desde la plaza Antonio Maura hasta el paseo de Colom seguirá las mismas premisas de la primera fase. Las aceras se amplían hasta los 4,05 metros a lo largo de todo el tramo y serán de panot, como extensión de las calles del Eixample. Se prevé reubicar e incrementar la anchura de los pasos de peatones y renovar el alumbrado en fachadas.

Todas estas modificaciones suponen una reconfiguración de la calzada, que pasará de los tres carriles para coches que existían antes de la pandemia, a un solo carril de bajada. El resto de la zona de circulación rodada estará compuesta por dos carriles bus, uno de bajada compartido con bicicletas, y otro carril bus de subida junto a un carril bici segregado también de subida.

Las aceras de la futura Via Laietana tendrán 4,05 metros. Ajuntament de Barcelona

El proyecto para la segunda fase de transformación de la Via Laietana, incluye la creación de dos espacios singulares: la Plaza del Ángel y la gran superficie que supone el conjunto que forman la plaza Idrissa Diallo y la de Correos. En las dos zonas se utilizará piedra natural para potenciar la horizontalidad entre los barrios a ambos lados y potenciar el carácter singular y de conexión de las plazas.

La Plaza del Àngel se reurbanizará dejándola toda al mismo nivel y se incrementará el arbolado, se incorporará un nuevo alumbrado y, finalmente, se reubicarán y ampliarán los pasos de peatones.

Las plazas de Idrissa Diallo y de Correos se conectarán con un amplio paso de peatones en la zona central, y un nuevo paso de peatones para acceder a la Barceloneta a través de la calle Llauder. Paralelamente, se pacificarán las calles Consolat de Mar, Carpintería y Àngel Baixeras. En este espacio singular se generarán nuevos espacios de estancia y se rematará su transformación con nuevo alumbrado, árboles y vegetación arbustiva.

La nueva Meridiana se completa

En la avenida Meridiana, las actuaciones son similares a las de Via Laietana. Actualmente se están ejecutando las obras de reurbanización entre Navas y Felip II, que se prevé que estén terminadas en el próximo verano. En consonancia con estos trabajos, el proyecto aprobado hoy sigue las mismas características urbanísticas hasta Fabra i Puig y cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros.

Al igual que el los tramos ya ejecutados o en proceso de completar, las aceras se amplían y habrá más arbolado y parterres. En este mismo sentido, la calzada se estructurará con dos carriles para coches y un carril bus por sentido, y un carril bici central segregado. Sin embargo, también habrá dos espacios singulares y diferenciados: el eje de transversalidad de la Sagrera, y el nodo de intermodalidad de la Sagrera.

El eje de transversalidad de la Sagrera se sitúa entre las calles Cardenal Tedeschini, Pegaso, Antillas y Olesa. Habrá un espacio central amplio peatonal y el carril bici se situará a ambos lados y será unidireccional. Además, se mejorarán los jardines de Pilar López de Ayala, donde los juegos infantiles pasarán a ser accesibles, así como el ensanchamiento de la Meridiana entre las calles Antilles y Pegaso, con mayor vegetación y espacios verdes de calidad en ambos espacios. En este ámbito se darán dos pasos de peatones nuevos, y en total pasarán a haber cuatro.

Estado actual y recreación virtual de un tramo de la Meridiana. Ajuntament de Barcelona

Además, entre las calles de Felipe II y Garcilaso se creará un espacio de intermodalidad para mejorar la conexión con transporte público de la zona, ya que en esta zona hay una serie de paradas de buses urbanos e interurbanos que coinciden también con el carril bici situado en aceras. El nuevo espacio permitirá que los buses interurbanos trabajen con comodidad y sin interrumpir el paso del resto de buses urbanos, aunque también se está trabajando para minimizar el paso de las líneas de autobuses interurbanos en este espacio.

Para aumentar la conectividad y facilitar la llegada al nuevo espacio de intermodalidad del transporte público se creará un paso de peatones en la calle de Honduras, y también otro a la altura de la calle de Martí Molins, uno de los ejes cívicos más importantes del barrio de La Sagrera que conecta con la plaza de Masadas. Además, se prevé otro en el tramo Pegaso-Dublín y otro en la calle de la Jota. En total, se aumentan los pasos de peatones del ámbito de los 9 actuales a 15.