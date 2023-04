Menor de 35 años y con renta de hasta 40.000 euros: el perfil del beneficiario de las ayudas de vivienda que propone Feijóo

El equipo del popular Alberto Núñez Feijóo ha avanzado más detalles sobre su plan alternativo de vivienda. Si este martes el líder de la oposición enunciaba las medidas más relevantes, este miércoles su responsable económico, Juan Bravo, se ha encargado de acotar el perfil de los beneficiarios de dichas ayudas con el objetivo de ofrecer más oportunidades frente a los anuncios "fantasma" de nuevas viviendas. "Sánchez se ha convertido en el mayor especulador de España: cada vez que habla, sube el precio de la vivienda".

Así, el PP dirige las medidas de alivio para acceder una primera vivienda o pagar el alquiler a jóvenes de hasta 35 años que perciban hasta 40.000 euros anuales, en el mejor de los casos. Además, en el plan, los populares reivindican los incentivos fiscales que, para su "sorpresa", ha incluido el Gobierno en su ley de vivienda. "En vez de prohibir, hay que incentivar y ayudar", urge Bravo.

Ayuda para la emancipación

Si de media un joven europeo se emancipa a los 27 años, en España asciende a los 30 años. Con el fin darles apoyo "para la primera oportunidad", el PP propone una ayuda de hasta 1.000 euros a todos los jóvenes menores de 35 años que cobren hasta 40.000 euros al año. Esta será de un único pago: hasta 1.000 euros para quienes cobren hasta 30.000 euros, y a partir de esta cifra se irá reduciendo proporcionalmente hasta los 40.000. Según ha detallado Bravo, esta ayuda tendría un coste de 400 millones de euros.

Aval del 15% de la hipoteca para jóvenes

Asimismo, el PP ofrece un aval complementario del 15% para la compra de la primera casa. Esta ayuda la podrá solicitar todo joven de hasta 35 años cuyo poder adquisitivo anual sea inferior a 30.000 euros. Eso sí, no podrá ser cualquier inmueble, sino solo aquella que no supere un precio límite que pondrá cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid solo se puede acceder a esta ayuda si el precio de la casa no supera los 390.000 euros. El vicesecretario económico ha calculado que esta medida supondría como máximo 70 millones de euros, es decir, "perfectamente controlable".

Como ha explicado el vicesecretario de Economía, es un aval complementario al que ofrece el propio banco para permitir al joven acceder al 95% de la hipoteca. El objetivo es ayudar además a las comunidades que ya afrontan este fondo de ayuda. La mayoría de comunidades del PP ya ofrecen algún tipo de aval. En el caso de Madrid, Galicia y Andalucía, es del 15%, en Castilla y León es del 17,5% y en Murcia, del 20%.

Aval de la fianza de alquiler para jóvenes

"Es una de las dificultades que se encuentran los jóvenes cuando acceden a una vivienda y queremos ayudarles con los gastos iniciales, como es la fianza que se tiene que depositar". En este caso podrán optar a este aval los jóvenes de hasta 35 años cuya renta no supere los 30.000 euros al año. De nuevo, serán las comunidades las que estipulen el precio máximo que pueda tener dicha vivienda para optar a la ayuda, que será de un único pago porque "es para empezar" y así se evita, según Bravo, la especulación del mercado inmobiliario que se puede producir con ayudas mensuales.

Ampliar el actual bono alquiler

Una de las principales lagunas que se ha encontrado la oposición en el bono de alquiler que ofrece el Gobierno es que "no llega a todos los solicitantes por no haber capacidad presupuestaria". El PP, lejos de cargar contra esta ayuda de 250 euros al mes, lo que exige es cumplirla y ampliarla. "Si se hace un anuncio, se debe cumplir con los españoles".

Incentivos fiscales

Para incentivar el alquiler, el PP apuesta por dar deducciones fiscales a los arrendadores en relación con las rentas generadas en alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendadores sean jóvenes, menores de 35 años, o mayores de 65 años o personas con bajos ingresos.

Para incorporar vivienda vacía al mercado, el PP propone reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles [IBI] a los que se alquilen. Por último, para de fomentar que los propietarios rehabiten las casas de forma eficiente se propone aumentar hasta el máximo permitido las deducciones de IRPF que ya existen.

Ceder suelo al inversor para que baje los precios

"¿Qué hacer con los suelos dotacionales, que se distribuyeron en un momento y que en la práctica no dan lugar porque las necesidades están cubiertas?", se pregunta el vicesecretario de Economía del PP. A continuación da la solución: la cesión de suelo por un tiempo limitado a un inversor para que construya y ponga la vivienda un 40% más barato que el resto del mercado.

"Todas las demás medidas ayudan, pero no hay ninguna que llegue a paliar el 40% del precio", asegura. Ejemplo de ello es el Plan Vive de Madrid, que "ya ha puesto en marcha 6.600 viviendas, movilizando suelo que no cumplía su fin y sin comprometer ni un solo euro de presupuesto público", ha subrayado el dirigente popular.