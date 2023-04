El socio del exabogado de Isabel Pantoja y, presuntamente, líder de 'Los Farruku', agrede a un reportero de 'En boca de todos'

Juan, quien fuera abogado de Isabel Pantoja durante años y, finalmente, la cantante decidiera romper todas las relaciones con él, ha sido detenido acusado, presuntamente, de liderar el peligroso clan de 'Los Farruku', dedicado al narcotráfico.

Este miércoles, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, el intento de conversación que un equipo del programa intentó mantener con uno de los socios de Juan en su despacho. "Que os vayáis por la puerta, que os vayáis ahora mismo, no queremos hablar con ningún periodista. Todo lo que ha salido en la tele es mentira, fuera de aquí", espetaba el socio de Juan mientras zarandeaba al reportero.

Asimismo, el matinal ha contactado con el periodista en cuestión, Miguel Ángel Silva, quien ha apuntado: "Estoy bien, han sido dos empujones en las escaleras de este edificio, donde se encuentra el despacho y el bufete de abogados del detenido, presuntamente implicado en esta red de narcotráfico".

"Precisamente, queríamos preguntar a los compañeros del despacho. En principio, nos abrieron la puerta y cuando subíamos a hablar con ellos, sin mediar palabra, este compañero de trabajo del detenido me dio dos empujones en unas escaleras, menos mal que me pude agarrar y no me he caído", ha apuntado el reportero.

Tal como ha narrado el matinal de Cuatro, la Guardia Civil irrumpió en el despacho del exabogado de la tonadillera y señalan a Juan como el líder de una de las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, el clan de 'Los Farruku' y le detienen junto a otras 16 personas. La cocaína que vendían llegaba a España en contenedores de merluza congelada.

Durante el registro del despacho y otros locales pertenecientes al clan, los agentes encontraron una gran cantidad de joyas, dinero en metálico y pasaportes falsos, por lo que se produjeron más detenciones. El papel del abogado malagueño, que también se ha encargado de la defensa de famosos como José Luis Moreno, era fundamental en la organización, pues es dueño de un entramado de empresas relacionadas con la exportaciones de alimentos y la compraventa de casas. En esas viviendas es donde, supuestamente, se escondían las toneladas de drogas que después serían distribuidas por todo el mundo.