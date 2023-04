"My name is Belén Esteban": el nuevo vídeo viral de la colaboradora de 'Sálvame' hablando inglés

Puede que el inglés sea su asignatura pendiente, pero lo que sí que se le da bien a Belén Esteban es conseguir ser la reina de las redes sociales con todas y cada una de sus acciones. Así lo ha vuelto a demostrar la Princesa del pueblo en su nuevo vídeo viral.

Todo ocurrió en el programa del pasado martes 18 de abril, en Sálvame Naranja Plus. Durante la tarde, uno de los puntos a tratar fue el supuesto encuentro entre el Rey Emérito y Carlos III en un selecto club privado de Londres. Por ello, decidieron llamar al Oswald Club en busca de respuestas.

La encargada de hablar con el encargado fue Belén Esteban, aunque su dominio del idioma extranjero no fuera el mejor de todos. "Hello, my name is Belén", comenzó la televisiva a explicar para que la entendieran detrás del teléfono.

Belén Esteban hablando inglés en 'Sálvame Naranja Plus' pic.twitter.com/WpmfFcJ9hy — EliamSweet (@eliamsweet) April 18, 2023

La de Paracuellos necesitó la ayuda de sus compañeros para poder hablar, porque, como así confesó ella "se estaba haciendo la picha un lío". Aunque lo cierto es que de poco sirvió la llamada, pues el londinense pensaba que le preguntaban por Santa Claus.

Lo surrealista de la situación culminó cuando, ante la desesperación, Belén le preguntó por la Feria de Abril y se puso a cantar una sevillana. Así, entre risas y aplausos finalizó uno de los momentos más divertidos.

Los momentazos que genera Belén Esteban no los supera nadie. https://t.co/Yz166v3Qfh — Javier (@javibujidos) April 18, 2023

El vídeo no tardó en hacerse viral. Por ello, no han sido pocos los que han pedido que Sálvame vuelva a emitirse al completo en abierto para poder disfrutar en directo de momentos tan divertidos, como este.