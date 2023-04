Anabel Pantoja, sobre las críticas: "No me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias"

Anabel Pantoja ha reaparecido en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación. Lo ha hecho tras conocerse el anuncio de que la sobrina de Isabel Pantoja va a contar con su propio programa.

"Se ha dicho que voy a entrevistar a famosos, pero no es así. No quiero adelantar mucho, pero no se basa en entrevistas, se basa en Anabel, que no ha conocido La Palma ni El Hierro", apunta sobre su proyecto televisivo, el cual se va a emitir en Televisión Canarias, "donde se merece estar", asegura.

Acerca de su estado anímico, la influencer comenta que está bien. "Las cosas con las que no me encuentre bien, ya irán, por otro lado, y donde tengan que ir, porque por supuesto no me voy a quedar callada ni quieta", explica tajantemente, asegurando que comenzará a interponer demandas a aquellos que hablen sobre ella.

Dentro de las cosas por las que no se encuentra bien estaría su separación con Yulen Pereira, algo que ha generado bastante interés mediático y sobre lo que la creadora de contenido no quiere hablar más.

Tanto es así que Anabel Pantoja comenta que ha empezado a ir a terapia. "Lo hago por mí, segundo, por mí, tercero, por mí y cuarto, por mi madre. Una vez que me encuentre, aunque me encuentro bien, estoy en un punto en el que tenía que estar. No me cambio por nada", detalla.

La que fuera colaboradora de Sálvame apunta que su psicólogo le ha recomendado no ver la televisión, sobre todo por las informaciones que den de ella, con las que asegura estar "en contra" pero que tiene que respetar porque es un "personaje público".

"A partir de ahora no me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias. Lo siento. No voy a adelantar nada. He sido bastante generosa", ha concluido en sus declaraciones.