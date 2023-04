La última medida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de habilitar hasta 50.000 viviendas de la Sareb -conocido como el 'banco malo'- para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan destinarlas a alquileres sociales, parece caerse cada vez más.

Tal como ha informado este miércoles Espejo Público, 14.000 de estas viviendas se encuentras okupadas. El matinal, además, ha podido hablar con los propietarios de varias de estas viviendas, que aseguran que pagaron alrededor de 3.000 euros por estas viviendas que no se acabaron, la Sareb se hizo cargo de los pisos y, finalmente, fueron okupados. Ahora, los propietarios reclaman una solución.

Así, dos de los afectados por la Sareb han hablado con el programa de Antena 3: "Llevamos entre tres y cuatro años esperando sin noticias de la Sareb ni de la comercializadora". El edificio, ubicado en Picassent (Valencia) está okupado y los propietarios temen que el silencio administrativo los lleve a una situación más complicada.

Otro de los propietarios ha asegurado que consiguió hablar con los okupas en una ocasión: "Pasé una noche, estaban moviendo muebles, televisiones y les conté que reservé un pisó en ese edificio". Los okupas, por su parte, aseguraron que iba a ser complicado que los echasen porque había menores viviendo allí. Pese a que la Sareb ha ofrecido a los dueños la devolución del dinero que abonaron, los entrevistados en el matinal han declinado esa propuesta, pues algunos de ellos se encuentran viviendo en pequeños pisos de alquiler.

De la misma manera, Espejo Público ha podido hablar con dos okupas de uno de los pisos de la Sareb en Alcorcón (Madrid). Tal como ha comentado y mostrado Manuel, la vivienda en la que vive junto a su esposa y sus dos hijas, de 10 años, está perfectamente cuidada: "Desde vinimos aquí hace siete años, ellas van al colegio. Intentamos empadronarnos, pero el ayuntamiento, por una serie de irregularidades, no nos lo permitió. Como puedes comprobar, aquí no hay cosas ni tuberías rotas, todo lo que se ha hecho ha sido con mis manos".

Manuel mantiene a su familia gracias a las 'chapuzas' que realiza: "Poder encontrar un trabajo digno es casi imposible. Nosotros llegamos a hablar con la Sareb para comunicarles que no nos negábamos a pagar un alquiler dentro de nuestras posibilidades. Yo lo único que le pido al Sareb es que me dé la oportunidad de poder integrarme en la sociedad dándome un tiempo pagando un alquiler pequeño para luego poder tener mi propia vivienda".

Tamara, otra de las okupas, demanda exactamente lo mismo que Manuel: "Ahora mismo, a mí me echan de aquí y voy a la calle, yo no me voy a quedar en la calle con seis niños que tengo. Que me den una vivienda digna". Tamara ha comentado, además, que ingresa, aproximadamente, 1.000 euros al mes en concepto de ayudas, pero no puede pagar un alquiler a precio de mercado. Los okupas, en conjunto, reclaman que la Sareb estudie caso por caso y esperan que la nueva medida del Gobierno no se utilice para desahuciarlos por alguna vía rápida.