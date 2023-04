La madre de Achraf Hakimi defiende a su hijo y culpa a Hiba Abouk: "Si no lo hace, no se deshace de ella"

Desde que el futbolista Achraf Hakimi fuera acusado de violación por parte de una joven, su relación con Hiba Abouk puso punto y final. Aunque durante los primeros días la actriz no quiso dar declaraciones, tras ser imputado de manera formar, la joven quiso "posicionarse del lado de las víctimas" y separarse.

La situación entre ellos empeoró aún más si cabe al descubrir quién constaba como el verdadero dueño de su fortuna. Y es que, el jugador había puesto al nombre de su madre como la administradora única de todo su patrimonio.

De este modo, según explicó el medio galo First Mag, de esta manera el futbolista no tendría que darle a su exmujer su parte correspondiente por el divorcio: "La Corte les dijo que no existía tal fortuna".

Ante la noticia, Saida, su madre, ha asegurado que ella no sabía nada la respecto, aunque no le pareció mal su decisión: "Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podría deshacerse de esa mujer".

Ante la noticia, no han sido pocos los que han querido comentar la actuación del jugador. Sin embargo, a este poco parece importarle. Así lo demostró en su cuenta de Instagram con una foto de sus hijos, Amín y Naím, de tres y un año de edad, en la que aseguró: "Lo que verdaderamente importa. Mis hijos".