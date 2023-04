La publicación, este miércoles, de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que, a su muerte, ha continuado su madre, Ana Obregón, ha supuesto que la mayoría del tiempo de la sección rosa de los matinales informativos se dedique a tratar el contenido de la obra.

Tras asegurar que prefería mantenerse al margen y no comentar absolutamente nada al respecto, Alessandro Lecquio sí ha querido responder a la pregunta de su compañera Cristina Tárrega, en el Club Social de El programa de Ana Rosa.

Así, la colaboradora ha destacado que al conde le gustan mucho los niños y que, por tanto, no sería extraño que quisiera conocer a Ana Sandra, ante lo que este ha torcido el gesto y ha espetado: "Me gustan los míos". Una respuesta que ha sorprendido al resto de tertulianos y ante la que Antonio Rossi ha apuntado: "Con eso has dicho mucho".

Además, Alessandro Lecquio ha apuntado que la editorial encargada de distribuir y publicar el libro de su hijo no le había enviado un ejemplar: "Lo compraré, por supuesto. Entiendo que no me manden un ejemplar porque todos los fondos están destinados a la Fundación, así que me parece bien. Yo no he pedido el libro".

"Lo normal es que te lo hubieran mandado, no hace falta pedirlo", ha recalcado Ana Rosa Quintana. Por su parte, Cristina Tárrega ha apuntado que le constaba que "otros familiares han tenido que comprar el libro": "Hay una orden dada de que no salga ni un libro para promoción ni para amigos ni allegados".

La presentadora del matinal ha querido saber cómo habían conseguido los colaboradores la novela. Una pregunta a la que ha respondido Pepe del Real, que ha contado que en la noche del pasado martes pudieron adquirirlo de manera online y, en la mañana de este miércoles, el equipo de producción del programa lo ha comprado en una librería para que continuasen leyéndolo y, así, poder comentarlo.

Finalmente, el conde ha sentenciado: "Yo llevo 25 años casado y con una familia. Yo tengo otra familia. Es que mi vida es otra. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente, eso es pasado remoto. Mi vida es otra".