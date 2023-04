Este miércoles ha visto la luz el libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que, a su muerte, continuó escribiendo su madre, Ana Obregón, El chico de las musarañas. Así, el Club Social de El programa de Ana Rosa ha comentado algunos pasajes de la obra.

Un libro repleto de confesiones de la actriz y que, además, cuyas primeras veinte páginas fueron escritas por Aless. El texto ha servido a Obregón para abrir su corazón y hablar de los deseos de su hijo. Sin embargo, si algo ha llamado la atención es el pasaje en el que la intérprete habla del momento en que quiso quitarse la vida.

"Nos dijo: 'Mamá, papá, si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor'", apunta Ana Obregón en el libro.

Respecto a su intento de suicidio, Obregón relata: "Salí al balcón, un séptimo piso. Me empiné sobre la barandilla, que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo". Según la actriz, fue Alessandro Lecquio quien la salvó: "¡Ana, por Dios, abre la puerta! Tienes algo importante que hacer, ¿recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?".

Según Ana Obregón, fueron las palabras del conde lo que la convenció de no seguir adelante con el suicidio: "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida".

Un relato que ha generado muchas dudas en nuestro país, así, el psiquiatra José Cabrera no ha dudado en pronunciarse al respecto: "No sé qué parte de verdad hay en lo que cuenta esta mujer. A mí me parece que estamos ante un esperpento. Como ciudadano y psiquiatra lo veo triste, lo veo trágico. Es una locura".