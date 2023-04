Aixa Morales, científica del CSIC: "Podemos testar en modelos animales estrategias que frenen la epilepsia o la hiperactividad"

El tratamiento de muchos trastornos del neurodesarrollo comienza por la investigación en modelos animales. Con ellos se testea para dar con terapias e incluso con la cura de estas enfermedades. La científica e investigadora Aixa Morales está al frente de un equipo de trabajo del Instituto Cajal, centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se dedica a investigar el desarrollo del cerebro y la formación de nuevas neuronas en la etapa adulta.

Sobre el uso de modelos animales para entender y curar los trastornos del neurodesarrollo hablará Morales durante su ponencia en las IV Jornadas Neurocientíficas y Educativas que celebra la Fundación Querer este 26 y 27 de abril. "Es un orgullo participar en este evento por la calidad y el prestigio internacional de sus conferenciantes. Además, es también una gran oportunidad no solo por el contacto con pares, sino también con médicos de la investigación clínica, familias y docentes de aprender y discutir", señala.

Trabaja como científica en el grupo de Control Molecular de la Neurogénesis del Instituto Cajal. ¿A qué se dedica su equipo de investigación?A nosotros nos interesa sobre todo entender cómo se forma el cerebro humano durante el desarrollo. Pero como esto es muy complejo, muchos científicos lo estudiamos en animales que se parecen a nosotros. Por ejemplo, en ratones, porque su cerebro es muy parecido. Utilizamos el modelo de ratón no solo para conocer cómo se forma el cerebro durante el desarrollo sino también para conocer la formación de nuevas neuronas y su integración en circuitos del cerebro, incluso en etapas ya adultas. Estas nuevas neuronas están en una parte muy concreta del cerebro, el hipocampo, la parte del cerebro que participa en cosas relacionadas con la memoria y el aprendizaje.

Un proceso muy complejo que no puede realizarse directamente en humanos….No, porque en humanos solamente podemos estudiar todo lo que implique una prueba no invasiva como una extracción de sangre, un test de habilidades, un test de comportamiento, una encuesta, un electroencefalograma....etc. Todas estas técnicas no invasivas nos van dando pistas, pero realmente solo los modelos animales nos permiten asomarnos al cerebro.