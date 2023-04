Se va a cumplir un mes del nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón, la nieta de Ana Obregón que nació el pasado 20 de marzo en Miami por gestación subrogada.

En este tiempo, la bióloga ha recuperado la sonrisa. Y es que tras el fallecimiento de su hijo Aless -el padre de la pequeña- y de sus padres, Ana Obregón no levantaba cabeza. "He vuelto. He resucitado. He vuelto a nacer", aseguraba a la revista ¡Hola¡.

Precisamente ha sido en este medio donde han querido detallar el nuevo día a día de la presentadora junto a su nieta. Biberones, paseos matutinos al sol, visitas al pediatra para los chequeos de salud... una rutina que Ana vuelve a vivir 30 años después de haber sido madre.

De hecho, abuela y nieta han sido fotografiadas cumpliendo con estas rutinas. Con una sonrisa que irradia felicidad y llevando el cochecito de la bebé, los periodistas han pillado a Ana Obregón y Ana Sandra dando un agradable paseo por el barrio californiano de South Beach, donde la actriz ha alquilado un apartamento para realizar todos los trámites necesario de la bebé antes de volver a España.

"La niña se porta muy bien. Yo antes estaba sin dormir llorando y ahora estoy sin dormir cambiando pañales", dijo para la entrevista en exclusiva que ofreció a la revista refiriéndose a la pequeña. "Es española de corazón", añadió.

Ana Obregón ha confirmado que la niña tendrá su pasaporte en dos semanas y que, si todo va bien, ambas podrían viajar a España a finales de mayo o principios de junio, fecha prevista en la que presentará El chico de las musarañas, el libro que su hijo Aless comenzó a escribir cuando le diagnosticaron cáncer y que la propia actriz ha terminado de su puño y letra.