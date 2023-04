Vecinos de Florida confunden los conciertos de Taylor Swift con la presencia de OVNIs

A nadie le sorprendería que, visto el despliegue que está haciendo con The Eras Tour, la que está llamada a ser lamayor gira de la historia, Taylor Swift fuera capaz de convencer a algún que otro alienígena para que se uniera a ella en el escenario. Pero como por ahora eso está un poco lejos, hay que conformarse con los vecinos de Florida confundiendo el concierto de la artista en Tampa con la presencia de OVNIs.

Fueron las luces del propio escenario del Raymond James Stadium las que, moviéndose en el cielo algo encapotado, les doy la sensación a los vecinos de la zona de que existía una actividad extraña en el cielo, por lo que no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para documentar el momento.

Aunque hubo quienes sí se dieron cuenta de que se trataba de parte de la performance de la autora de éxitos como Shake it off, cardigan o Look what you make me do, otros, como se pueden escuchar en algunos de los vídeos, no dudan en gritar de pánico ante un inminente ataque extraterrestre o directamente preguntar repetidamente "¿qué mierdas es eso?".

Ahora esos exploradores del cielo nocturno ya saben que se trata de Taylor Swift, aunque durante la grabación de uno de los vídeos se puede escuchar claramente cómo una señora asegura que "¡Eso no es Taylor Swift!", en referencia al concierto que se estaba celebrando a esa hora.

Como además Estados Unidos ha pasado recientemente una época en la que se habían avistado varios OVNIs, a lo que hay que añadir que hace pocos días la NASA homenajeaba a Taylor nombrando varias fotografías de exploraciones espaciales con los títulos de sus álbumes, estaba clara la relación entre lo que ocurre en el cosmos y la artista de 33 años.

Y eso que mientras tanto, dentro del Raymond James Stadium, sucedía un momento que dejaba a los swifters mucho más tranquilos, porque la cantautora daba por fin una respuesta a cómo se encontraba tras su ruptura con Joe Alwyn.

Un fan muy cerca del escenario sostenía una pancarta que únicamente decía lo que sus seguidores querían saber. "¿Estás bien?" pudo leer Swift mientras cantaba Delicate, e inmediatamente levantó el pulgar hacia arriba en señal de que ya no está de duelo por el final de su amor.

"Esto es muy bonito porque, para ser honestos, todos estamos un poco preocupados por ella", decía un usuario al ver el vídeo, mientras que otra chica contestaba: "Me alegro de que nos haya respondido porque yo estaba preocupada y ahora sé que esté bien. Ella sabe que nos preocupamos mucho por ella".