Acusan de robar y de "chorizo" a Luca en 'Masterchef' por apropiarse de un helado que supuestamente no era suyo

La polémica está servida: durante la última emisión de MasterChef, en La 1, tres concursantes protagonizaron una enconada discusión a cuenta de un recipiente con helado del que todos decían ser dueños, aunque es Luca, el tiktoker, el que está acusado de habérselo apropiado.

Los concursantes debían elaborar una tarta Alaska, que lleva entre otras cosas capas de helado. Cuando llegó el momento de sacar las elaboraciones de este dulce del abatidor, la nevera que enfría rápidamente, Marta aseguró que de los tres botes que había elaborado sólo tenía dos y que uno había sido robado.

Sin que nadie le señalara en un principio, Luca se excusó: "Esto es mío, he puesto tres. El helado era lo más difícil, cariño. Es lo que hay", dijo, sintiéndose atacado.

No obstante, el peso de la sospecha está sobre él, pues por lo que se pudo ver en el programa, solo puso dos botes y no los tres que se llevó del refrigerador.

Luca, lejos de reconocer su culpa, puso el foco sobre otra compañera: "Ana, yo te he visto sacar. Lo que no pueden hacer es coger botes que no son suyos", dijo muy airado.

Más tarde, y ante los miembros del jurado, Luca se reafirmó: "Puedo garantizar que el helado obviamente lo he hecho yo", aseguraba. Además, volvía a culpar a Ana: "El de Marta seguro que no es. Sí que es verdad que a la última a la que he visto abrir la nevera es a Ana, pero no sé si lo ha cogido o no", añadía el tiktoker.

Ana, desde las mesas de cocinado, se defendía: "Yo me parto. Tenía 100% localizados mis helados. Si él es un chorizo no es mi culpa", decía la otra aspirante.

Finalmente Marta, la agraviada, trataba de calmar los ánimos. "Tenía tres recipientes de helado. Dos no estaban sustraídos y uno está sustraído involuntariamente", decía la concursante, que tuvo que acabar su tarta con las sobras que le prestó su compañero Jotha.

Lejos de ser compensada, Marta se llevó una reprimenda por parte de Jordi Cruz: "No es tu tarta. Te han dado cosas y está prohibido", le reprochó.