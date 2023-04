El reality show llegó al teatro clásico

La sociedad necesita templos. Algunos son para creer, otros para vivir otras vidas. Estos últimos, son los teatros. Sus telones abriéndose, de par en par o de abajo a arriba, representan la liturgia del arte perecedero. Porque las interpretaciones jamás se repetirán tal cual, aunque se puedan volver a repetir en el próximo atardecer. Como el propio paso de los días que, inevitablemente, todos protagonizamos: tan parecidos y, a la vez, tan diferentes. Días en los que el teatro nos acompaña aunque no vayamos al teatro. Quizá porque la realidad no siempre es como es, a menudo es como parece que es.

Los propios medios de comunicación cuando hablamos de teatro podemos pecar en caer en intensidades que manosean la integradora palabra cultura. Empujándola al nicho de lo elevado, lo superior, lo que mira por encima del hombro. Incluso, a veces, se asocia cultura a lo aburrido. Tal vez porque hubo un tiempo en el que las altas clases sociales se sentían cultas por aguantar funciones soporíferas que el "populacho" no estaba dispuesto a padecer.

La 2 de Televisión Española acostumbra a ser la antítesis de aquellos que confunden cultura con elitismos espantosos. De hecho, esta cadena se atreve a fusionar géneros televisivos para enfrentarnos a la pluralidad de nuestras artes desde el entretenimiento televisivo menos encorsetado. Ese que pone el valor los templos del arte desde la naturalidad de su trastienda. En este sentido, este miércoles, se ha estrenado 'A este paso (no) estrenamos', donde diferentes referentes realizan una aproximación a cómo es el trabajo actoral teatral.

En el primer programa, han estado el rapero El Chojin, el director de orquesta Andrés Salado y el diseñador Eduardo Navarrete. Tres perfiles, esta vez masculinos, para aprender a interpretar un fragmento de ‘La Vida es Sueño’, de Calderón de la Barca. No es un talent show, no es un concurso con premio y con rivalidad. Pero el formato si tiene mimbres del reality show para acercar el teatro clásico a la audiencia de TVE a través de celebrities lanzándose a un puntual cambio profesional, guiado por la experiencia en las tablas de Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz.

En los programas de tele acostumbramos a ver a cabezas de cartel promocionar sus obras, también nos perdemos en una inflación de galas de premios que alimentan egos pero que no logran trascender a las calles. La novedad de esta propuesta es que nos descubre el proceso tras las bambalinas, de la dificultad de memorizar un texto a darlo vida delante de un público del que escucharás hasta su respiración mientras te mira atentamente. 'A este paso (no) estrenamos' demuestra que la tele puede acercar a la audiencia a clásicos del teatro de otras maneras. No hay que engolar la voz para hablar de teatro. Se puede y se debe Jugar con la belleza y picardía de la teatralidad televisiva para fomentar ese cruce de caminos entre la cultura y la inesperada audiencia que asoma a ver qué se encuentra en un prime time.