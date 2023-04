Laura Escanes estalla contra 'Sálvame' por emitir unas imágenes íntimas: "Dais asco, es algo humillante"

Sálvame cebó durante toda la tarde de este miércoles un descuido de una famosa muy conocida en España. Casi al final de programa mostró de quién se trataba, Laura Escanes.

La influencer, que participaba en una grabación, sufría un descuido. Algo que había sido inmortalizado por una cámara y que fue emitido en el programa de Telecinco.

Y es que, cuando la creadora de contenido se agacha para recoger algo, la influencer no se da cuenta de que la falda deja ver su ropa interior. "Si yo tuviera el culo así no me daría vergüenza enseñarlo", aseguraba la presentadora, Adela González, tras ver las imágenes.

No le hicieron tanta gracia a Laura, que poco después de la emisión de las mismas, explotaba contra el programa. "Lo asqueroso que me parece que un fotógrafo esté esperando para hacer una foto de mi culo y de mis bragas", escribía en sus stories de Instagram "con mucha tristeza e impotencia".

Stories de Laura Escanes, INSTAGRAM

Y añadía: "Que haya unos hombres decidiendo el contenido que se emite en el programa, y crean que es una buena idea publicar estas fotos, ¿con qué intención? Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo humillante", sentenciaba la ex de Risto Mejide en su denuncia.