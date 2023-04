Los dos primeros salvados de la numerosa nominación de 'Supervivientes': "No quiero ponerme intensa, pero no lo puedo evitar"

La ceremonia de salvación contó con seis nominados, de los cuales dos serían salvados de la expulsión que se llevará a cabo en a gala de Supervivientes.

Yaiza y Arelys no optaron a esta posibilidad debido a que su nominación fue por una sanción disciplinaria. Manuel Cortés, Adara Molinero, Asraf Beno y Raquel Arias eran los nominados que conocerían su futuro.

"Adara siempre se ha salvado cuando se ha enfrentado a la ceremonia de salvación", señaló Laura Madrueño. Asimismo, añadió que Asraf Beno nunca había superado dicha prueba, donde el público es quien vota.

Raquel Arias fue la primera en conocer que seguía nominada. Posteriormente, Manuel también. El dúo de salvados formado por Adara y Asraf se abrazó con fuerza, ya que ambos son muy amigos y no se llevan igual de bien con el resto.

"No me quiero poner intensa, pero no lo puedo evitar. Gracias, gracias. Esta experiencia es muy dura, pero increíblemente bonita", gritó Adara con su máxima alegría.

"Estarás flipando porque es la primera vez que te salvas en la ceremonia", le dijo Carlos Sobera a Asraf. "Os amo. Estoy dando todo y luchando cada día por ser un buen Superviviente", dijo el concursante.