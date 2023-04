Rafael se decepciona al ver a Elsa Anka en 'First Dates': "Esperaba a Carlos Sobera"

Rafael llegó este martes a First Dates con mucha ilusión por encontrar el amor y por conocer a Carlos Sobera, pero se llevó una gran decepción al ver que era Elsa Anka la que le recibía a las puertas del restaurante de Cuatro.

"Estoy bien, pero tenía unas grandes expectativas por ver a Carlos, pero tú estás estupendamente, eres un encanto", le dijo el mallorquín a la presentadora.

"Te lo agradezco, me habías dejado un poco triste", reconoció la madre de Lidia Torrent. "Triste estoy yo porque .

Rafael le contó que había tenido dos relaciones serias, pero entre ambas había estado 10 años solo viviendo en diferentes lugares del planeta. "La experiencia me ha hecho saber lo que quiero y lo que no en una relación", comentó.

"Estoy soltero porque lo que estoy viendo no es lo que quiero. Ahora estoy buscando a una chica que sea como yo, pura energía, una chica bomba", añadió.

Su cita fue Marta: "Soy el ejemplo de que las apariencias engañan porque siempre se piensan que soy muy borde y que voy de dura. Pero luego me conocen y cambian de opinión", señaló la monitora infantil.

Rafael y Marta, en 'First Dates'. MEDIASET

"Rafa Mora me encanta, es mi crush. De toda la vida, desde que lo vi la primera vez en la televisión, que tenía 14 años", confesó entre risas la oscense.

Durante la velada, para conocerse un poco más, hablaron de sus trabajos, sus viajes, de sexo y de sus relaciones pasadas, pero no llegaron a conectar del todo: "¿Qué personaje es este? No lo entiendo", comentó Marta sobre Rafael.

Al final, la monitora infantil no quiso tener una segunda cita con Rafael porque "durante la velada me ha hablado de cosas que no he entendido. Creo que si coincidimos mucho, seguramente me sacaría de quicio y me pondría de los nervios".

Él, por su parte, coincidió con la oscense: "No he notado conexión entre nosotros. Yo hablo y hago cosas de una manera que a lo mejor ella no las puede entender".