El gracioso consejo de Luca a Fray Marcos en 'MasterChef': "Ponte a grabar tiktoks"

La prueba de exteriores de MasterChef se celebró en Andorra. Los concursantes se dividieron en dos equipos liderados por Lluis, con Camino como jefa de cocina; y Álex, que contó con la ayuda de Marta.

El chef invitado y creador del menú que los aspirantes cocinaron fue Francis Paniego. Durante el proceso de cocina, los concursantes charlaron al tiempo que no perdían la atención sobre las tareas encomendadas por los capitanes.

Fray Marcos y Luca protagonizaron uno de los momentos más divertidos. El tiktoker le preguntó al cura si estaba "más motivado". Este dijo que sí: "Con la edad, uno tiene algunos dolores físicos que le hacen desmotivarse en el concurso".

El joven le dio un consejo: "Tú cuando estés agobiado, coge el móvil y te pones a grabar tiktoks. Eso te cura". Acto seguido, ambos procedieron a realizar un baile, aunque enseguida volvieron a sus tareas.

El baile no les dio suerte. El equipo al que pertenecían ambos perdió la prueba de exteriores. "Parecía que teníais las ideas claras, pero no. No teníais conocimiento de algunos alimentos", les valoró Jordi Cruz.

Luca, Fray Marcos, Lluis, Camino, Jorge Juan, David, Sergio, Jeremy y Merce tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación, donde la protagonista fue la miel.