El exconcursante de Gran Hermano Revolution José María López fue condenado el pasado lunes por parte del juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid a 15 meses de prisión como responsable de un delito consumado de abusos sexuales contra la que fuera su pareja y compañera en el reality emitido en Telecinco, Carlota Prado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de noviembre de 2017 y han transcurrido cinco años hasta que se ha dictado sentencia. En este tiempo la espera ha despertado algunas preguntas, como cuáles son los límites del consentimiento, especialmente cuando el abuso sexual se comete dentro de una relación de pareja; de qué manera habría que abordar temas tan graves como son las agresiones sexuales y las responsabilidades y consecuencias existentes en torno a ellos -en este caso hay que tener en cuenta la actuación de la productora Zeppelin-.

Las imágenes como prueba

López cruzó la línea con su pareja cuando, tras una fiesta celebrada en la casa de Guadalix de la Sierra, se aprovechó de que esta se encontraba bajo los efectos del alcohol para cometer actos sexuales sin su consentimiento, hechos que quedaron recogidos por las cámaras del concurso, y que han servido como prueba para valorar los abusos sexuales.

Se lee en la sentencia -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid- que López, "guiado por un ánimo libidinoso, a sabiendas de que Carlota Prado se encontraba bajo los efectos de un sopor etílico que la conduciría después a la inconsciencia, le quitó los pantalones -cuando ambos se encontraban ocupando la misma cama-, y comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de carácter sexual, pese a que la víctima débilmente le dijo 'no puedo'".

La resolución sostiene que "pese a que el acusado le pidió en varias ocasiones que abriera los ojos, Carlota permaneció inmóvil, y cuando le preguntó cómo se encontraba, solo acertó a responder que se quitara, momento en que se giró y cayó en la inconsciencia".

Reza la sentencia que "los movimientos lúbricos del condenado continuaron varios minutos más, hasta que la víctima se destapó la cara y un brazo y se dejó ver su estado inerte, lo que motivó la intervención de uno de los miembros del programa encargado del visionado de la grabación, momento en el que cesó la situación. Carlota P., en ese momento vomitó y se mostró completamente aturdida".

Carlota Prado conoció los hechos en el confesionario

Causó un gran revuelo la forma con la que la productora decidió informar a la exconcursante sobre lo ocurrido la noche anterior. Sola y 'amparada' únicamente por la voz en off a la que se conoce como Súper, Prado visionó los abusos sexuales a través de un vídeo que el equipo de GH reprodujo para ella en la habitación conocida como confesionario, lo que le causó una gran ansiedad y, posteriormente, un trastorno psicológico. En ese momento, la joven no sabía qué iba a ver y no contaba con apoyo psicológico en la sala.

A qué se enfrenta José María López

López tendrá que cumplir quince meses de prisión como autor responsable de un delito consumado de abusos sexuales contra Prado. Además, se le condena a cuatro años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y a indemnizarla en la cantidad de 6.000 euros como resarcimiento por el daño moral ocasionado.

Sanción a la productora

De esta cantidad, deberá responder también la productora de Gran Hermano, en concepto de responsable civil subsidiario. Esta misma entidad, conjunta y solidariamente con Chubb European Group LTD, deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 1.000 euros como resarcimiento por el daño moral suplementario causado al comunicar el delito de abuso sexual del que fue objeto.

La respuesta de la productora

Zeppelin Televisión reaccionó a la sentencia del juez a través de un comunicado en el que manifestó "su respeto a la sentencia dictada en el procedimiento penal". Además, sostuvo, "durante el cual ha cooperado con la justicia de forma absolutamente transparente".

"Los hechos enjuiciados se pusieron en conocimiento de las autoridades por la propia productora y la dirección del programa decidió expulsar al concursante implicado en los mismos. La productora, en el momento mismo que tuvo conocimiento de los hechos, intervino paralizando la conducta del concursante al sospecharse de su posible carácter ilícito, a pesar de no contar con visibilidad plena, dado que ocurrieron bajo un edredón", publicó Zeppelin, que detalló que, "posteriormente, y con el propósito de evitar incorrecciones u omisiones que pudieran producirse en una comunicación verbal, se decidió mostrar a la Sra. Prado el vídeo de los hechos en el confesionario".

La productora apuntó que "igualmente, se permitió que lo viese sola por considerar que así se respetaría la intimidad que requería el momento. No obstante, en todo momento hubo personas de la organización y psicólogos preparados para entrar a acompañarla tras el visionado". Así, sostiene: "Zeppelin siempre obró de buena fe". Y sobre el condenado valoró que este "deberá asumir la responsabilidad derivada de sus actos y hacer frente al pago de la indemnización económica fijada en sentencia".