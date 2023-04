William Levy encarna a Alejandro Montecristo en Montecristo, la serie que lleva a la pequeña pantalla el clásico literario de Alejandro Dumas y su historia de venganza.

El actor ha estado de promoción por esta nueva producción de Movistar Plus+ que se estrena el próximo 21 de abril y es por ello que ha ofrecido varias entrevistas hablando acerca de su nuevo proyecto.

Sobre su papel en la serie, que se trata de un enigmático empresario que irrumpe en la escena pública y suscita preocupación entre la élite mundial, ya que nadie conoce de dónde viene y el origen de su excesiva riqueza, asegura que, alguna vez se ha podido "sentir identificado" con este personaje.

Levy comenta que durante su vida ha vivido "muchas injusticias", y es por ello que ha reflexionado sobre la venganza: "Si cavas dos tumbas, la del enemigo y la tuya, vas a tener amargada tu vida, eso es algo muy peligroso".

"Hay que saber elegir tus pensamientos como eliges tu ropa", es la comparación que hace el intérprete sobre su papel en Montecristo. "Son dos personajes en misma persona. Alguien que está todo el tiempo luchando con el antagonista que lleva dentro y alguien a quien ha podido disfrutar mucho de interpretar a pesar de su complejidad", detalla.

Relacionando este tema con su vida privada apunta que él, cuando tiene la necesidad de explicar algo para que "no se produzca un malentendido", decide el momento de hacerlo, pero no se siente "obligado a hacerlo". "Si yo quiero sí, pero tiene que ser que yo quiera", comenta.

Pero el actor no solo ha sido respondido a preguntas relacionadas con su papel en la serie. Levy es una hombre muy aclamado en España y parte de ello se debe a la emisión de Café con aroma de mujer, telenovela con la que se hizo un gran hueco dentro de la industria.

Es por ello que, en un futuro, no descartaría vivir en territorio español, pero de momento tiene que esperar a que sus hijos acaben los estudios en Miami.

"No depende más que de los tiempos porque me encanta España, no sé si es porque soy cubano, pero me siento muy identificado con la forma de vivir, la forma de ser, me encanta la comida, me encanta la gente, me siento muy en casa", confiesa.