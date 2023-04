Estíbaliz Redondo sufrió graves quemaduras justo antes de que los médicos le realizaran la cesárea. La causa fue la chispa de un bisturí eléctrico, que entró en contacto con el antiséptico de su cuerpo. Así lo ha contado en Y ahora Sonsoles, donde ha denunciado la imprudencia.

Indemnizada con 34.000 euros, la aseguradora se negó a pagar 50.000 euros por defender que las consecuencias eran por el cuerpo de la mujer, cuyo vello habría retrasado que el producto se secara, incluyendo los pliegues de su piel.

"Estaba en el quirófano y cuando iba a empezar la cesárea yo notaba que me quemaba. Empecé a gritar y cuando el ginecólogo vio que me salían llamas por todos lados se tuvo que tirar encima de mí para apagarlas. Me quitan las sábanas quirúrgicas, el gorro que también tenía... El gorro se me había quedado pegado en el pelo y el pijama estaba en el suelo quemado", ha contado la víctima.

Pese a lo ocurrido, Estíbaliz ha declarado que tuvo "muchísima suerte", pues la primera cura de emergencia la recibió en la misma intervención. Ella cambió de hospital, a la unidad de quemados, para que le valoraran los daños.

"Ellos tardaron 20 días en venir a la habitación para explicarme lo que había pasado, hasta que no me enseñaron las fotos de la cura yo no vi la gravedad", ha contado. "Fue muy duro escucharlo todo tantos días después", ha expresado.

La víctima ha explicado que echaron la culpa a su morfología: "Ahora en el juicio dicen que es porque había pliegues en mi cuerpo, y me parece descabellado y sádico. ¿La excusa es que si pesara 100 kilos me tengo que arriesgar a que me quemen en un quirófano? Esa es la razón por la que Sanitas ha recurrido la sentencia, porque me hace a mí responsable".