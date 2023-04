Una agencia que tramita la llegada de rusas embarazadas a Argentina defiende su trabajo: "Hay que protegerlas frente a la guerra"

La conexión Moscú-Buenos Aires es un trayecto muy habitual para algunas de las embarazadas rusas que acuden al país argentino para dar a luz a sus bebés. El pasado jueves 9 de febrero el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) fue el destino de seis mujeres de este país que decían acudir a Argentina como turistas; sin embargo, no portaban dirección, ni hotel, ni billete de vuelta. La Dirección General de Migraciones de Argentina (DGM) frenó la entrada de estas mujeres al dudar del motivo de su llegada al país, ordenando su vuelta al país de origen.

Se trata del conocido como 'turismo de parto', en el que mujeres rusas en un avanzado estado de embarazo (aproximadamente 33 semanas) acuden a Argentina para dar a luz a sus bebés, obteniendo la nacionalidad para ella, su marido y, por supuesto, el bebé nacido en territorio argentino.

Esto proceso es posible gracias a la generosa legislación argentina, que bajo el ius solis, una persona obtiene la nacionalidad por el simple hecho de nacer en dicho país, independientemente del origen de sus progenitores. Lo mismo les sucede a los padres, que no sólo gozan de la nacionalidad y pasaporte, sino de la protección legal por parte de la República de Argentina.

La compañía RuArgentina, cuyo logo es un pingüino que porta un pasaporte como si fuera una cigüeña, se ocupa precisamente de esto. "Nuestra labor es ofrecer información, un servicio de traducción y la gestión en materia hospitalaria y burocrática a las embarazadas rusas", explican en conversación con 20minutos.

Imagen de la página web de RuArgentina. RuArgentina

La agencia es privada y, para prestar sus servicios, requiere de unas tasas que se venden en paquetes que van desde los 5.500 a los 15.000 dólares. El paquete más económico (de 5.500 dólares) ofrece los servicios más "básicos" para llevar acabo este proceso: la gestión de los documentos para el niño, la asistencia del parto, o un apoyo personal. El segundo paquete (de 7.000 dólares) se diferencia del primero porque ofrece un "apoyo médico ilimitado", así como otros servicios como la asistencia en la elección del alojamiento. Por último, el paquete más caro (de 15.000 dólares) se anuncia como el paquete "para clientes VIP que saben mucho sobre un enfoque personal" y ofrecen, además de los anteriores servicios, residencia permanente a los padres en los 3 años posteriores al parto, cursos de español "como regalo" o asistencia "ilimitada".

"El principal objetivo es la protección"

"La llegada de las mujeres embarazadas hay que tratarla desde un punto de vista humanitario, Rusia es un país en guerra que desprotege a sus ciudadanos, mientras tanto, nosotros les ofrecemos la protección frente a la guerra", explica Kirill Makoveev, fundador y propietario de RuArgentina.

Según Makoveev, Argentina es uno de los países más abiertos en materia migratoria que, no sólo ofrece el permiso de residencia y la nacionalidad, sino también la protección. "Las mujeres rusas acuden a este país para huir de la guerra, no pueden entrar a la Unión Europea porque las fronteras están cerradas y en Asia no se ofrece la protección que estas mujeres buscan [...] las mujeres ucranianas, a diferencia, sí que tienen el acceso permitido a la Unión Europea", afirma Makoveev.

Además, desmiente que el propósito inicial sea meramente negociar con la nacionalidad argentina, "hay un factor humanitario detrás", afirma. Sin embargo, en su web exponen los beneficios de dar a luz en Argentina, donde destacan derechos como: "La ciudadanía argentina no se puede perder. El niño puede vivir en cualquier país del mundo y usar un pasaporte argentino para viajar", "No hay ejército y servicio militar obligatorio en Argentina" o "Los padres reciben inmediatamente la residencia permanente, pudiendo permanecer en Argentina por tiempo ilimitado y disfrutar de todos los derechos".

Imagen de la página web de RuArgentina. RuArgentina

Makoveev ha apuntado, además, que el principal objetivo de su asociación radica en ofrecerles a estas mujeres, junto con sus maridos e hijos, la protección de la legislación Argentina, que impediría el reclutamiento del marido. Tal y como postula la ley de ciudadanía argentina: "Son argentinos todos los individuos nacidos, ó que nazcan en el territorio de la República Argentina, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres". A su vez, la ley de migraciones establece que: "El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social".

Embarazadas rusas en Argentina: ¿vuelven o se quedan?

Sin embargo, la polémica surge a partir de aquellas mujeres que acuden al país sólo para obtener el pasaporte y, en menos de 5 meses, vuelven a su país de origen, obteniendo los beneficios inherentes a la nacionalidad argentina. "El problema es que llegan, tienen los hijos, los registran como argentinos, dejan un poder y no vuelven más", ha explicado la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano. "Todas vienen justo en la semana 33", por lo que "hay un patrón de comportamiento que está investigando la Justicia", asegura.

Según medios locales, la jueza María Servini ya está investigando el caso por obtener una rentabilidad económica al traer hasta Buenos Aires a mujeres rusas embarazadas. El fiscal Guillermo Marijuán investiga una causa similar.

Entre los beneficios que la nacionalidad argentina aporta se encuentra el poder acceder a más de 170 países sin necesidad de una visa, es decir, sin necesidad de un largo y costoso proceso, así como otros beneficios sociales como el sistema de atención sanitario gratuito, planes de jubilación y beneficios por desempleo.