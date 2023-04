La polémica alrededor de Ana Obregón continúa. Este martes, Carolina Monje, quien fue pareja de Aless Lecquio, ha asegurado que firmó un documento para que el esperma del hijo de la bióloga no fuera utilizado tras su fallecimiento. Con esta nueva información sobre la mesa, Sálvame ha debatido sobre la legalidad del proceso de gestación.

Si bien los colaboradores de la tertulia sospechaban de las decisiones que Obregón habría tomado para tener una niña con este método, Belén Esteban era clara con su opinión: "Hay un documento firmado ante notario". Y es que la de San Blas continuaba defendiendo que existía un testamento ológrafo que daba permiso de engendrar un bebé con el esperma de Aless.

Tras su declaración, Jorge Javier Vázquez ha irrumpido en plató. "Belén, estás hablando del papel, pero ¿tú lo has visto? Y dirás que lo han visto personas cercanas a ti, pero claro...", le ha lanzado el presentador. "Te están liando", le ha asegurado el conductor de la tertulia.

La madrileña ha negado en rotundo la opinión de Jorge Javier: "Os estáis liando vosotros mismos". No obstante, el presentador ha continuado: "Lo que intuyo desde fuera es que Ana Obregón y su entorno están intentando captar prescriptores importantes como Belén Esteban porque sabe que a ella la escucha muchísima gente".

"Se ha dado cuenta de que ya no es dueña del relato que está contando y se le está escapando", ha continuado opinando Vázquez. Por su parte, Belén Esteban ha vuelto a oponerse a esta teoría, y ha asegurado: "A mí Ana Obregón no me está utilizando para nada".