Marta Peñate estalla contra los mensajes que recibe relacionados con ser madre: "Me dan ganas de tirar la toalla"

Marta Peñate ha explotado. La exconcursante de Supervivientes ha utilizado su canal de Mtmad para poner sobre la mesa un tema del que últimamente le han llegado varios comentarios al respecto.

"Hoy quiero hablar un poquito en profundidad del tema hate y os quiero enseñar unos mensajes que me han llegado últimamente. Vais a flipar", comienza con su relato.

La influencer, que está comentando la actual edición del concurso de Honduras, ha opinado más de una vez sobre la relación que Ginés Correguela tiene con sus familiares. "No dudo que la hija de Ginés lo haya pasado mal y que el trato que él le ha dado a su mujer ha sido horroroso", apunta Marta.

"Si él fuera mi padre no querría que estuviera con mi madre. Pero si ella ha decidido ir a defenderle a plató, es porque en algún momento se habrá portado bien con ella", prosigue. Ha sido por esta opinión personal por la que la canaria asegura haber recibido "crueles mensajes" por parte de algunos seguidores que han tratado un tema el cual afecta bastante a Marta Peñate, que es el de poder tener hijos.

"'La naturaleza es sabia y por eso no te dan un hijo. La naturaleza no quiere dar hijos a personas como tú", es uno de estos mensajes que ha recibido. La que también fuera participante de La isla de las tentaciones comentó en su momento que está atravesando por una dura situación que le impide ser madre de manera natural y es por ello que este comentario le ha afectado tanto.

"Me dejó echa polvo. Me dan ganas de llorar. No llego a entender unas críticas tan chungas, hechas con maldad. El tema del embarazo no es fácil... Muchas veces me dan ganas de tirar la toalla. Un mensaje así me hace sentir culpable y pensar que es cierto que la naturaleza no me quiere dar un hijo", asegura la joven.

Es por ello que a veces se echa para atrás a la hora de contar su vida porque "después la gente critica y juzga". "Muchas veces me da reparo porque siento que me van a echar tachando siempre con un dedo", confiesa.