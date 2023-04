Marruecos aleja la visita de Sánchez a Mohamed VI y Moncloa admite que ya no es "inminente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a visitar Rabat. Pero no lo hará de forma "inminente". La Casa Real de Marruecos le invitó públicamente como contraposición al no recibimiento por parte del rey Mohamed VI por la celebración de la última Reunión de Alto Nivel en febrero de este año. Será "pronto", dijeron entonces, aunque ahora Moncloa admite que dependerá de lo que decidan desde el reino alauí.

"No es algo inminente", confirman fuentes cercanas al presidente, que aseguran que la invitación sigue en pie. La visita, pues, todavía no tiene una fecha cerrada. Cabe recordar, no obstante, que esta sería la tercera vez que el jefe del Ejecutivo visita el país vecino desde 2022. Ese mismo año, Sánchez fue invitado por Mohamed VI al 'iftar', el desayuno tradicional tras la puesta de sol con el que los musulmanes rompen el ayuno al que se someten por el Ramadám.

Ese encuentro, que ocurrió en abril del pasado año, sirvió para escenificar que España y Marruecos volvían a normalizar sus relaciones tras meses de tensiones por la atención en un hospital de Logroño a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, lo que desembocó en una crisis migratoria sin precedentes. De por medio, el cambio de posición de Sánchez respecto al Sáhara Occidental, para la que el Gobierno aseguró que lo más "realista" era la propuesta de autonomía de Marruecos.

Sánchez volvió a desembarcar en el país marroquí en febrero de 2023. Esta vez, para celebrar la RAN, en la que ambos países cerraron decenas de acuerdos. No obstante, el primer día de la visita estuvo marcado por el no recibimiento de Mohamed VI. Moncloa no había descartado que se produjera -el monarca sí recibió a José María Aznar en la RAN de 2003 y a Mariano Rajoy, en la de 2012- y las altas expectativas jugaron en su contra. Fue entonces cuando el rey lanzó una carta invitándole a realizar una visita "pronto". Moncloa, además, apuntó a la existencia de una conversación que duró alrededor de media hora, "lo que se extiende una audiencia en persona".

El Gobierno evita tildar a Marruecos de "dictadura"

Con todo, el Ejecutivo sigue defendiendo su nueva relación con Marruecos. Es por ello por lo que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó calificar el país de "dictadura", una palabra que sí utilizó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una entrevista en La Sexta el pasado sábado. Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también responsable de Política Territorial rebajó esa opinión a una "declaración en el ámbito personal".

La posición del Gobierno, dijo, está en lo firmado en el viaje del pasado año y refrendado en febrero de este curso. Asimismo, Rodríguez defendió los acuerdos -"muy importantes"- alcanzados con el país vecino en materia migratoria, de seguridad y económicos y recordó que la relación se ha de basar en "el respeto mutuo". "En diplomacia, la responsabilidad es muy importante", ha concluido.