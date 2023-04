Keanu Reeves y Alexandra Grant: una historia de amor de poesía, fotografía y felicidad

La primera vez que aparecieron juntos en una alfombra roja, el mundo no se lo creía: era de las pocas veces que habían visto a un actor famoso de Hollywood en la mitad de su cincuentena estar con una mujer con el pelo blanco, sin tintar, aparentando su edad, que llevaba con orgullo. Estaban radiantes. Pero aparte de ello, el mundo se preguntaba quién era esa mujer que estaba al lado de Keanu Reeves.

La respuesta fue la artista Alexandra Grant, ocho años menor que el protagonista de sagas tan populares como Matrix o John Wick. Y no ha sido hasta este abril de 2023 que por fin se han besado delante de las cámaras, en la MOCA Gala que ha tenido lugar a mediados de este abril en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Su historia de amor es, sin lugar a dudas, una de esas que no gustan en La Meca del Cine, porque apenas si ha habido problemas entre ellos para comenzar a salir ni discordias ni terceros una vez han estado juntos. Más bien al contrario: son una de las parejas más felices gracias sobre todo a tener gustos comunes, a ser una dupla muy intelectual y a, sobre todo, un enamoramiento tan profundo que les ha hecho ayudarse y apoyarse mutuamente durante varios años.

Incluso antes de ser pareja. Cuando se conocieron, en una cena benéfica en 2009, Grant era profesora adjunta en el Art Center College of Design en Pasadena, California, mientras que Reeves acababa de encadenar varios fracasos —La casa del lago, Ultimátum a la Tierra— y se encontraba en mitad de una demanda de una paparazzi que finalmente los 12 miembros del jurado tardaron una hora de deliberación en darle la razón al actor.

En aquella gala se hicieron amigos y comenzaron, además, una colaboración inesperada. Dado el trabajo de Alexandra, que también se dedica a proporcionarle a otros artistas material visual —fotografías y dibujos de pinturas, esculturas, ilustraciones o vídeos—, una amiga de Keanu optó por unirlos a ambos.

Eran unos poemas del actor que había estado escribiendo para "desahogar sus accesos de melancolía" y Grant se encargaría de las ilustraciones. Tal fue el resultado que acabó siendo un libro —el primero para ambos— con todas las de la ley: Oda a la felicidad, el cual fue publicado en 2011 con bastante éxito.

Además, con este poemario Keanu se quitaba ese sambenito de hombre apocado y tristón, de ahí que le escribiera a la alegría en lugar de a todas las tragedias que habían hasta entonces asolado su vida: dejó de hablar con su padre después de que fuera sentenciado a varios años de prisión por posesión de cocaína y heroína; perdió, por culpa de las drogas, a uno de sus mejores amigos en la industria, el también actor River Phoenix; su hija, Ava Archer, nació sin vida en 1999; y su pareja y madre de la niña, Jennifer Syme, que entró en depresión, falleció un par de años después en un horrible accidente de tráfico.

Keanu Reeves y su esposa, Alexandra Grant en una imagen de archivo. GETTY IMAGES

Pasaron casi cinco años —Alexandra incluso grabó un documental, Grant dirigió su única película,un documental llamado Taking Lena Home— hasta que decidieron volver a juntarse para otro proyecto. Fue un segundo libro titulado Sombras y en el que Keanu nuevamente se encargaba de los versos mientras que Grant incluía las imágenes que había tomado en el rodaje de John Wick.

Y en la promoción dejó claro que pasaban horas hablando el uno con el otro, incluso debatiendo de temas aparentemente banales como si el color adecuado para una imagen era un tono más parecido al rojo frambuesa o más oscuro —Keanu dixit—. Inmediatamente después fundan X Artists' Books, una editorial que tiene por objeto darle cabida a libros que están "entre dos géneros" y a "colaboraciones inusuales".

Era 2017, el mismo verano en el que comienzan a salir, si bien no es de forma oficial, pues esto no ocurriría hasta que en el año 2019 una fuente se lo revelase al portal Us. Es poco después cuando ambos deciden hacer su primera aparición pública: en noviembre asisten a la LACMA Art + Film Gala. Se dice que influyó mucho la insistencia de Keanu por acabar con los rumores y especulaciones sobre su vida amorosa.

🚨 | Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant share kiss in front of the cameras at gala event pic.twitter.com/rVgrtJeUtO — LADbible (@ladbible) April 16, 2023

A partir de entonces, ya se dejan ver en público paseando por Los Ángeles, como en febrero de 2020, poco antes de la pandemia, que se presupone que pasaron juntos. Tras la peor parte del coronavirus, durante el rodaje en Alemania de la cuarta parte de la saga del asesino, estrenada recientemente, ambos se quedaron en la misma propiedad, que alquilaron, con Grant haciendo múltiples visitas al set.

Poco después comenzaron los primeros rumores de matrimonio, si bien parece que la pareja no tiene prisa por llegar hasta el altar. O siquiera si lo hará, dado que aunque Keanu Reeves se considera alguien "espiritual", ha dicho que no es cristiano —ni tampoco budista, como se ha llegado a decir de él—.

Hace pocos días le preguntaban al actor cuál fue el último momento de tranquilidad y paz que tuvo. Respondió lo siguiente: "Pues hace un par de días, con mi osita. Estábamos en la cama, conectados. No parábamos de disfrutar y de reírnos como niños. Estábamos en la gloria. Sencillamente es que es genial estar con ella". To be continued...